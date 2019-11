Venezia | è solo l' inizio Catastrofe ambientale tra pochi anni | le aree

Venezia - Bettin (Verdi) : “Sindaco Brugnaro? Dice chiacchiere sul ‘global warming’. Vuole solo più soldi per un’opera sbagliata come il Mose” : “Il sindaco di Venezia Brugnaro evoca il problema del cambiamento climatico? Benvenuto tra coloro che si svegliano adesso e che ci raggiungono laddove noi siamo da qualche decennio. La verità è che lui e altri politici vorrebbero utilizzare l’argomento del global warming sul quale si sono svegliati oggi per spingere verso la conclusione del Mose. Sono tutte chiacchiere”. E’ il j’accuse di Gianfranco Bettin, ex consigliere della Regione Veneto ed ...

Clima - Ministro Costa : “Non solo Venezia - ci stiamo tropicalizzando” : “Venezia ma non solo, Gallipoli, Matera, l’Abruzzo con la Costa adriatica: la verità è che siamo dentro i cambiamenti Climatici, ci stiamo tropicalizzando e quindi è normale, purtroppo, che ci siano questi fortunali così aggressivi“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a margine della prima convocazione del nuovo comitato sul Capitale Naturale. “Non dimentichiamoci quello che è successo ...

Acqua alta a Venezia - Conte : “Nessuno resterà solo” [FOTO] : “Il governo è solidale e presente, nessuno resterà da solo“: lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Venezia. Il premier ha posta anche una foto che lo ritrae con Walter Mutti, un commerciante della città lagunare. “Ha perso la sua edicola, sommersa dall’impeto delle acque. Stamane l’ho incontrato in Prefettura a Venezia: ho ascoltato le sue parole di dolore, uguali a tante altre che ...

Acqua alta a Venezia : non solo San Marco - è emergenza per l’arte ferita : solo un anno fa, si era sempre in autunno, l’Acqua alta aveva allagato per 16 lunghe ore il nartece della Basilica di San Marco facendo scattare l’allarme per la salute dei preziosi marmi. “In poche ore la Chiesa d’oro e’ invecchiata di vent’anni”, si disperava il Primo Procuratore, Carlo Alberto Tesserin. Niente rispetto a quanto accaduto quest’anno e non solo a San Marco: oggi si contano i danni ...

Venezia : in un secolo 23 volte acqua alta record - 13 solo dal 2000 : L’acqua alta a livelli allarmanti (ossia sopra i 140 centimetri sullo zero idrografico registrato alla Punta della Salute, che comporta l’allagamento di oltre il 90% della città) ha invaso Venezia 23 volte in un secolo, dal 1923 a oggi: una media di poco più di una volta ogni cinque anni. Dal 2000 in poi, delle 23 maree record complessive, 13 si sono registrate negli ultimi 19 anni, ultima quella di ieri sera, che ha toccato quota ...

Venezia sott’acqua non è fantascienza - ma una realtà con cui fare i conti (e non solo in bilancio) : I primi – e finora unici – a dirlo, in questa giornata veramente angosciosa dove una delle città più belle del mondo è allagata, sono il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli: il problema davanti a cui ci troviamo di fronte è il cambiamento climatico. È questo che dobbiamo combattere, è questo che dobbiamo avere ben chiaro come nemico per mettere in atto azioni davvero ...

Venezia : Rosato - ‘Salvini solo propaganda - al governo cancellò ‘Italia sicura” : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Al solito, Salvini deve fare propaganda su tutto. Cavalcando notizie sul maltempo, chiede soldi per emergenza. Giusto e lo stiamo facendo, ma si ricordi che una delle prime cose fatte dal suo governo fu smantellare #ItaliaSicura, con fondi già stanziati per sicurezza territorio”. Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei ...

Venezia - non solo la città : cancellato il litorale del Nord Est. Cnr : "Fenomeni estremi - sarà sempre peggio" : La marea devastante che ha inondato Venezia ha cancellato il litorale del NordEst. A Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione, la spiaggia non c'è più, ci sono solo i danni. Nemmeno in questa zona, si era mai vista una marea così terrificante, riporta il Gazzettino. A Bibione il mare si è divorato il litor

Venezia - a Rialto e San Marco solo vetrine da patrimonio culturale : Una delibera, che ora passerà al vaglio della Regione, vieta moda low cost o souvenir di bassa gamma "made in China". Chi vorrà aprire un negozio dovrà tutelare e valorizzare il patrimonio culturale della città per non farle perdere "la sua autentica identità".

Venezia : Consiglio comunale - ok solo a negozi compatibili con patrimonio culturale : Venezia, 26 set. (AdnKronos) - Il Consiglio comunale di Venezia ha dato via libera all'unanimità alla delibera che dispone “misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell’area di Piazza S

Venezia : Consiglio comunale - ok solo a negozi compatibili con patrimonio culturale (2) : (AdnKronos) - Nel testo si mettono nero su bianco le categorie ammesse nelle due aree prese in considerazione in fatto di nuove aperture (anche per trasferimento): commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma, librerie, gallerie d’arte e antiquari, arredamento e design, co

Boom sonico a Venezia e Treviso - grande paura a Jesolo - Burano e Cavallino : “le finestre sembravano rompersi” : Intorno alle 12:00 di stamattina un enorme boato ha scosso il Veneto, da Venezia e Treviso. In modo particolare a Jesolo, Burano e Cavallino il boato è stato fortissimo e ha fatto vibrare le finestre e i portoni delle abitazioni. In base alle prime testimonianze, si sarebbe trattato di un Boom sonico. Si tratta di un’onda d’urto generata da un aereo che viaggia con una velocità superiore a quella del suono. Un boato sonico viaggia ...