Venezia : Costa Crociere dona 100mila euro al Comune : Milano, 15 nov. (Adnkronos) – Il gruppo Costa Crociere, attraverso la sua Fondazione, donerà 100mila euro al Comune di Venezia per i primi interventi urgenti destinati a supportare la comunità Veneziana nell’immediato. Lo comunica il gruppo. ‘Venezia è un tesoro prezioso per tutti noi e sentiamo la necessità di contribuire per fornire un aiuto concreto nella gestione di questa emergenza”, si spiega. La compagnia ha ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità arancione su costa e pianura : La Protezione civile ha diramato un’Allerta Meteo di color ‘arancione’ per criticita’ idraulica in Friuli Venezia Giulia, dalle 6 di domani alle 12 di sabato. Le zone più colpite dal Maltempo saranno la costa – dove potranno verificarsi mareggiate e acqua alta – e parte della pianura. Allerta ‘gialla’ invece su tutto il territorio per criticita’ idrogeologica. Sulla regione domani affluiranno ...

Clima - Ministro Costa : “Non solo Venezia - ci stiamo tropicalizzando” : “Venezia ma non solo, Gallipoli, Matera, l’Abruzzo con la Costa adriatica: la verità è che siamo dentro i cambiamenti Climatici, ci stiamo tropicalizzando e quindi è normale, purtroppo, che ci siano questi fortunali così aggressivi“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a margine della prima convocazione del nuovo comitato sul Capitale Naturale. “Non dimentichiamoci quello che è successo ...

Venezia allagata - il fantasma del Mose : costato 6 miliardi al palo da 5 anni : Cinque miliardi e 493 milioni. Più del doppio di quanto destinato in Legge di bilancio al taglio del cuneo fiscale. È il costo finale del Mose, l'opera che dovrebbe salvare Venezia...

Venezia : ex-sindaco Costa - ‘come Ilva - problemi lasciati marcire e ora disastro’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Paolo Costa è in treno e sta tornando a casa, a Venezia. Ho visto nello smartphone i video e le foto mandate dai figli. “Un disastro, un disastro. Barche in strada, vaporetti sopra le banchine…”. Costa è stato ministro con Romano Prodi, eurodeputato e sindaco di Venezia dal 2000 al 2005. E da Veneziano parla così all’Adnkronos: “Il 4 novembre del ’66 nessuno poteva ...

Per Costa "quello che sta accadendo a Venezia è gravissimo e allarmante" : "Quello che sta avvenendo a Venezia è allarmante e preoccupante. gravissimo". Lo ha detto all'AGI il ministro dell'Ambiente Sergio Costa intervenendo sull'emergenza acqua alta a Venezia. "Stiamo seguendo con molta attenzione - ha aggiunto - e siamo vicini e in continuo contatto con il sindaco e le autorità della città. E' chiaro che tutto questo è il risultato dei cambiamenti climatici".