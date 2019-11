Venezia | Conte | ‘al sindaco daremo poteri da commissario | città non è sola’

Venezia : Conte - ‘inevitabile ultimare il Mose’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – ultimare il Mose, l’opera di ingegneria idraulica all’ingresso della laguna Veneziana, “è inevitabile”. Lo rimarca il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una doppia intervista al Corriere della Sera e La Stampa.“Ad oggi il Mose è realizzato al 90-93% circa, siamo alle battute finali e i fondi investiti sono tanti. Elementi questi che, insieme a una valutazione di interesse ...

Venezia - Conte : per ora 5mila euro ai privati e 20mila agli esercenti. Spitz commissaria per il Mose : Il premier ha fatto sapere che oggi in consiglio dei ministri sarà adottato il decreto che dichiara lo stato d'emergenza per la città lagunare

L'edicolante di Venezia incontra il premier Conte : "Ho avuto paura di morire. Sono senza lavoro - ma riaprirò" : L’acqua ha travolto la sua edicola alle Zattere ai Gesuati, a Venezia, e lui, Walter Mutti, era lì dentro. “L’edicola ha iniziato a traballare, poi a muoversi. Ho capito che stavo rischiando la vita, ho avuto paura di morire ma fortunatamente Sono rimasto lucido e Sono riuscito ad uscire. Ora Sono senza lavoro, ma riaprirò”, ha raccontato.VIDEO - Walter: “Aiuto, è volata nel ...

