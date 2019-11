Venezia | chiusa Piazza San Marco per la marea | Il maltempo torna anche in Liguria

Venezia - chiusa piazza San Marco e stop ai vaporetti : acqua alta cala lentamente DIRETTA : Rimane la paura a Venezia , anche se per ora le previsioni del picco di acqua alta a 160 cm sono scongiurate. Resta chiusa piazza San Marco ed è stata decisa la chiusura di Palazzo Ducale...

Venezia - marea già a 145 cm. Sospesi i vaporetti sul Canal Grande. Chiusa piazza San Marco : Un’altra giornata difficile: scuole chiuse e 157 centimetri previsti alle 11.20. L’acqua invaderà la città storica e le isole, già pesantemente danneggiate dall’«Aqua granda» di martedì. Ancora maltempo in tutta l’Italia. Neve in Piemonte e in Valtellina. Attesi 80 cm sulle Dolomiti