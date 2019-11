Venezia | Cdm stanzia 20 milioni per lo stato di emergenza

Maltempo Venezia : via libera del Cdm allo stato emergenza e ai primi fondi : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, alla dichiarazione dello stato d’emergenza per le aree del Veneto colpite dal Maltempo. Per Venezia è stato disposto lo stanziamento di 20 milioni di euro per far fronte ai primi interventi. L'articolo Maltempo Venezia: via libera del Cdm allo stato emergenza e ai primi fondi sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri starebbe predisponendo i primi stanziamenti per Venezia, messa in ginocchio dall'ondata di maltempo che ha colpito l'intera Regione Veneto. Il cdm, riferiscono fonti di governo, va verso il via libera ai primi 20 milioni di fondi per fronteggiare l'emergenza. Il premier Giuseppe Conte, all'inizio della riunione, si sarebbe soffermato sulla situazione che ha ...

Governo : iniziato Cdm - all’odg anche stato emergenza Venezia : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi, con circa un’ora e mezza di ritardo, il Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno c’è la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori della Regione Veneto colpiti dal maltempo, con piogge torrenziali che hanno messo in ginocchio Venezia. Il Governo dovrà pronunciarsi anche sulla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della ...

Venezia - Conte : stato di emergenza in Cdm : Proseguono i test alle paratie del Mose, mentre il ministro De Micheli annuncia l’intenzione di spostare 200 Grandi navi

Venezia - Conte : stato emergenza in CdM : 12.08 "Nel Consiglio dei ministri di oggi adotteremo il decreto che dichiara lo stato di emergenza. Ci è stato chiesto dal presidente della Regione. Questo ci consentirà di varare le prime dotazioni finanziarie per quanto riguarda le spese di primo soccorso e a ripristinare la funzionalità dei servizi". Così il presidente del Consiglio Conte. Sul versante Mose, la ministra dei Trasporti e Infrastrutture De Micheli conferma a Radio Capital che ...

Acqua alta Venezia - danni incalcolabili. Oggi Cdm per emergenza. LIVE : Nella notte la marea è calata ma si teme per nuove allerte. Altro picco atteso per le 10.50. Il premier Conte sul Mose prevede: sarà verosimilmente completato nella primavera del 2021

Acqua alta a Venezia - oggi Cdm straordinario per stato di emergenza : E' calata la marea e insieme a questa anche il vento in Laguna durante la notte. Ma per oggi le previsioni tornano a destare preoccupazione. Centinaia gli interventi richiesti dopo la mezzanotte. Il premier, nella città devastata, parla di "danni per ora non quantificabili" (le immagini dall'alto). Zaia non usa mezzi termini e definisce quanto accaduto un "disastro apocalittico". Due morti nell'isola di Pellestrina, ...

Venezia devastata - Conte : «Domani cdm per stato di emergenza - finire il Mose». Danni a San Marco : Acqua alta record a Venezia, sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...