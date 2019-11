Venaria | tenta di avvelenare il figlio di 15 mesi Poi si taglia le vene

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 15 novembre 2019) Giorgia Baroncini La donna, una 42enne italiana, ha cercato diil suo bimbo di 15. Poi hato di togliersi la vita. I due sono ricoverati in ospedale, fuori pericolo Ha cercato di uccidere il suo bimbo di 15e poi hato di togliersi la vita. Una folle storia che arriva da un appartamento di via Amati, nella zona popolare della città di, nel Torinese. I fatti In un momento di poca lucidità, la donna avrebbe sciolto nel biberon del suo piccolo diverse pastiglie. Poi avrebbe cercato diil bimbo di appena un anno e duesommistrandogli il latte con i farmaci. Ma la vicenda non è finita qui. La madre ha poito di togliersi la vitandosi ledei polsi. A fermarla in tempo e a dare l'allarme alle forze dell'ordine è stato l'ex marito, rientrato in casa proprio in quell'istante. Sul posto sono subito giunti i medici ...

