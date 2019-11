Uomini e donne | Alessandro Zarino dopo il rifiuto | ' Non la recupero | ho perso Veronica'

Uomini e Donne - Maria De Filippi premia Veronica col trono : 'Lo meriti per il no ad Ale' : È andata in onda oggi, 15 novembre, la puntata di Uomini e Donne in cui Alessandro Zarino ha lasciato il programma dopo una scelta improvvisata. A far storcere il naso a gran parte dei telespettatori, però, è stata soprattutto la proposta di diventare tronista che Maria De Filippi ha fatto a Veronica Burchielli, pochi minuti dopo averle sentito dire "no" al napoletano. Le motivazioni che ha dato la conduttrice per giustificare questa sua ...

Alessandro Zarino oggi - come sta l’ex tronista dopo Uomini e Donne : Uomini e Donne oggi, Alessandro Zarino abbandona dopo il “no” di Veronica Burchielli Alessandro Zarino ha lasciato il Trono Classico dopo aver scelto Veronica Burchielli ed essere stato rifiutato da lei con un “no” clamoroso. La ragazza ha i suoi buoni motivi per aver preso questa decisione ma forse, proprio per l’affetto che provava e […] L'articolo Alessandro Zarino oggi, come sta l’ex tronista dopo ...

Uomini e Donne : Alessandro sceglie a sorpresa Veronica - lei rifiuta e diventa tronista : Dopo l'ultima lite con la corteggiatrice Veronica, Alessandro ha deciso di tagliare corto. A sorpresa, durante la puntata di Uomini e Donne di venerdì 15 novembre 2019, ha deciso di eliminare tutte le altre ragazze del parterre e di far entrare le poltrone della scelta al centro dello studio. A far scattare la scintilla, l'ultima esterna fra i due e il desiderio di lei di far conoscere al tronista i suoi nonni. "Mi hai messo davanti a una cosa ...

Uomini e donne : Alessandro Zarino sceglie Veronica Burchielli - lei rifiuta e diventa tronista : La settimana di Uomini e donne si chiude con un colpo di scena. La puntata del trono classico in onda venerdì 15 novembre vede a sorpresa, tra le altre cose, l’ultimo atto del trono di Alessandro Zarino. Si inizia dall’esterna con Veronica Burchielli, in cui lei gli fa conoscere i nonni, figure molto importanti per la sua vita, attraverso una videochiamata. Il tronista però si blocca e ammette di non essere forse ancora pronto per un ...

Boom! Ida Platano - il mini body fa vedere tutto. L’ex dama di Uomini e Donne è pazzesca : Ida Platano è indubbiamente una delle dame più famose del Trono Over di ‘Uomini e Donne’, diventata celebre soprattutto per la sua relazione sentimentale con Riccardo Guarnieri, con il quale ha anche preso parte l’anno scorso a ‘Temptation Island’. La donna è molto seguita anche sui social e spesso decide di incantare i suoi fan mettendo in bella vista il suo fantastico fisico. La parrucchiera 36enne siciliana, che lavora però a Brescia, ha ...

ALESSANDRO BASCIANO/ Uomini e Donne - Giulia : 'Lui mi piace molto anche se...' : ALESSANDRO BASCIANO: regalo e bacio passionale con Giulia Quattrociocche nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne.

Alessandro Zarino sceglie Veronica Burchielli/ Uomini e Donne : 'No - non ti credo!' : Quando va in onda la scelta di Alessandro Zarino a Uomini e Donne? Il tronista è pronto a svelare i suoi sentimenti ad una corteggiatrice

Giulia Cavaglià e Francesco Sole - bufera sull’ex tronista di Uomini e Donne e il fidanzato. L’accusa è pesantissima : La storia d’amore tra lo scrittore Francesco Sole e Giulia Cavaglià prosegue nel migliore dei modi. Il rapporto tra i due si sta consolidando sempre più. A dare la benedizione è stata anche una persona speciale: l’autrice di ‘Uomini e Donne’ Raffaella Mennoia: “Francesco, ti volevo ringraziare per il libro che mi è appena arrivato. Sai che leggo con molto interesse tutto quello che scrivi, e so che ti sei anche fidanzato con una mia conoscenza, ...

Giulia Cavaglià fidanzata durante Uomini e Donne? Parla Francesco Sole : Uomini e Donne: Francesco Sole fa chiarezza sul rapporto con Giulia Cavaglià Giulia Cavaglià, secondo le recenti segnalazioni dei fan di Uomini e Donne, avrebbe iniziato il suo percorso al Trono Classico avendo già un compagno al di fuori del contesto televisivo. Il motivo di tale sospetto nasce dalle parole dette da Francesco Sole durante l’intervista rilasciata a Caterina Balivo a Vieni da me. Lo scrittore ha raccontato di aver ...

“Arriva lei”. Uomini e Donne - chi torna in studio per corteggiare il nuovo tronista : Il nuovo arrivato a Uomini e Donne è Carlo Pietropoli e stando alle anticipazioni il tronista è uno che sa il fatto suo. Non le manda a dire Carlo e non ha perso tempo nel dimostrarlo nella prima puntata del trono classico a cui ha preso parte da protagonista. Stando alle anticipazioni, diffuse come sempre dal sito Il Vicolo delle News, è subito uscito con tre ragazze, cioè Jessica, Alice e Bruna. Per vedere come si sarebbe comportata la prima ...

Uomini e Donne : Alessandro Basciano si sfoga dopo la scelta di Giulia : scelta Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne: Alessandro Basciano rompe il silenzio Ieri c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Una puntata davvero ricca di colpi di scena. Cos’è successo? Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon, lasciando quindi con il cerino in mano l’altro suo corteggiatore, Alessandro Basciano. Una scelta che ha sicuramente diviso l’opinione dei tanti fan ...

Uomini e Donne : Alessandro farà la sua scelta : Siamo giunti ad una nuova puntata dedicata al Trono Classico di Uomini e Donne. Oggi, 15 novembre 2019, andrà infatti in onda l'ultima puntata settimanale nonché la continuazione della puntata di ieri. I colpi di scena continueranno ad essere tantissimi. Vedremo infatti il tronista Alessandro pronto per fare la sua scelta mentre continuano le segnalazioni sui corteggiatori di Giulia....Continua a leggere

Uomini e Donne - Simone Virdis : "Valentina Autiero - Valentina Fabri - Veronica Ursida sono sullo stesso piano" : Simone Virdis, il corteggiatissimo cavaliere del trono over di 'Uomini e Donne', nell'ultima puntata andata in onda, qualche giorno fa, è stato duramente attaccato dalle tre pretendenti al suo cuore, Valentina Autiero, Valentina Fabri, Veronica Ursida perché non ha espresso una propria preferenza. Uomini e Donne, Valentina Autiero contro Simone: 'Non mi devi prendere per il cul0' ...

Carolina Stramare non è più single? «Esce con l?ex tronista di "Uomini e donne" Mattia Marciano» : Sembra che, nonostante i proclama, la miss Italia 2019 Carolina Stramare non sia più single. Nessuna relazione con Eros Ramazzotti, come volevano le voci di corridoio, ma con uno dei...