Fonte : ilsecoloxix

(Di venerdì 15 novembre 2019) A partecipare sono state oltre 2mila persone, e il primo a tagliare il traguardo, fra gli uomini, è stato Khalid Ghallab

zazoomnews : Una StraGenova sotto la pioggia: percorso (da 8 km) coperto in 27 36 - #StraGenova #sotto #pioggia: #percorso - zazoomblog : Una StraGenova sotto la pioggia: percorso (da 8 km) coperto in 27 36 - #StraGenova #sotto #pioggia: #percorso - Riccbergna : Una StraGenova sotto la pioggia: percorso (da 8 km) coperto in 27' 36' -