Una frana ha interrotto la linea ferroviaria del Brennero

Maltempo : ferrovia del Brennero interrotta per Una frana : La linea ferroviaria del Brennero risulta attualmente interrotta a Bolzano in seguito alla caduta di una frana di piccole dimensioni. Lo smottamento ha invaso i binari nella zona del ‘Virgolo’, una piccola montagna che sovrasta il centro storico bolzanino. Anche un albero è stato trascinato dalla colata di fango. Sul posto si trovano i vigili del fuoco per liberare i binari. Il traffico ferroviario è fermo. A quanto si è appreso, le ...

Una frana a Ventimiglia ha causato l'isolamento di 150 persone : Questa notte verso le 3, durante l'allerta meteo, una frana ha investito via Bandette a Ventimiglia, in località San Secondo, interrompendo la viabilità e isolando circa 150 persone. Lo rende noto Regione Liguria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla rimozione del materiale franato per creare un passaggio pedonale e non obbligare i residenti a lasciare le proprie abitazioni. "Stiamo monitorando H24 ...

?Maltempo - in Liguria e Toscana è caos : donna ferita da Una frana nel Tigullio. Nubifragio a Roma : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

Maltempo Liguria - frana di fango su Una casa : ferita Una donna : Una frana di fango è caduta su una casa a san Pietro di Frascati, nel comune di Castiglione Chiavarese, sulle alture del Tigullio. Secondo quanto appreso, una donna, che si trovava in casa, è rimasta leggermente ferita e è stata trasportata in ospedale dai vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Liguria, frana di fango su una casa: ferita una donna sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : nel Biellese frana su Una provinciale e alberi caduti : Danni nella notte nel Biellese a causa della pioggia. Una frana, con pietre e massi, e’ caduta sulla provinciale 121 a Crevacuore. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i tecnici della Provincia per mettere in sicurezza l’area. Una pianta e’ caduta nei pressi della Galleria della Volpe, nel Cossatese, danneggiando un’auto in transito. Un altro albero e’ finito sulla strada provinciale 113 a Pray, in direzione ...