Un naso elettronico può salvare i libri rovinati

Tumori : l’immunoterapia funzionerà? Lo rivela il naso elettronico : Un naso elettronico in aiuto di medici e pazienti in lotta contro un tumore. Il dispositivo, che rileva sostanze chimiche invisibili presenti nel respiro dei pazienti con carcinoma polmonare, può identificare con una precisione dell’85% coloro che risponderanno (o meno) all’immunoterapia. E’ quanto emerge da un ricerca pubblicata su ‘Annals of Oncology’. I risultati mostrano che l’eNose è più accurato ...