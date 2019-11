Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale e buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio la procura di Milano ha aperto un fascicolo esplorativo per verificare l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato sulla vicenda darselo metalaxil visto un preminente interesse pubblico dice il procuratore capo ma abbiamo deciso di esercitare il diritto dovere di intervento i regali dei commissari hanno depositato il ricorso d’urgenza e articolo ...

Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale e buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio la procura di Milano ha aperto un fascicolo esplorativo per verificare l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato sulla vicenda darselo italsilva visto un preminente interesse pubblico dice procuratore capo ma abbiamo deciso di esercitare il diritto dovere di intervento i regali dei commissari hanno depositato il ricorso d’urgenza e articolo 700 ...

Dazi Usa-Cina : a che punto è la trattativa e Ultime notizie : Dazi Usa-Cina: a che punto è la trattativa e ultime notizie Sembra essersi arenata la trattativa Usa-Cina sui Dazi: potrebbe saltare il protocollo di intesa sull’acquisto di beni agricoli Made in Usa da parte di Pechino. Usa-Cina, Dazi: trattative a un punto morto? Sembrava cominciato il disgelo sull’asse Usa-Cina dopo mesi di altissime tensioni; adesso, la trattativa sui Dazi subisce un nuovo stop: il maggiore nodo da risolvere quello ...

Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con la formazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in primo piano a settembre il debito pubblico italiano è diminuito di 23,5 miliardi rispetto al mese precedente pari a 2439,2 miliardi lo rende noto bankitalia precisando che il calo è dovuto in gran parte alla riduzione di 43,7 miliardi delle disponibilità Liquide del tesoro che ha più che compensato il fabbisogno delle ...

Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno acqua alta a Venezia intorno alle 89 Questa mattina sono state attivate le sirene di allarme Piazza San Marco abbondantemente allagata Politi sono costretti a variazioni di percorso ieri in consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento di 20 milioni di euro per i primi ...

Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Caprile a Luigi in studio la crisi del siderurgico di Taranto oggi al centro di un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico tra sindacati ed azienda arcelormittal dalla Confindustria locale lancia l’allarme sull’indotto e parla di 200 milioni di crediti vantati spiegando che le aziende non sono in grado di pagare gli stipendi ...

Pensioni Ultime Notizie : Elsa Fornero “discrepanze a spese dei giovani” : Pensioni ultime notizie: Elsa Fornero “discrepanze a spese dei giovani” Un sistema Pensionistico generoso, fino a qualche tempo fa. Così definisce il nostro sistema previdenziale l’ex ministro del Welfare del governo Monti, Elsa Fornero, ospite a Tagadà, su La7. Dalla generosità ai tagli, gli italiani non l’hanno presa molto bene, soprattutto con i continui allungamenti dell’età pensionabile, ancorata all’aspettativa di vita. Poi ...

Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il caso Cucchi in apertura due carabinieri di Bernardo e D’Alessandro sono stati condannati in primo grado a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel processo per la morte di Stefano Cucchi il primo a parlare dei colpi Ricevuti da Cucchi Francesco Tedesco anche lui imputato al processo è stato condannato a due anni ...