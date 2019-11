Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 09 | 10

Pensioni Ultime Notizie : Elsa Fornero “discrepanze a spese dei giovani” : Pensioni ultime notizie: Elsa Fornero “discrepanze a spese dei giovani” Un sistema Pensionistico generoso, fino a qualche tempo fa. Così definisce il nostro sistema previdenziale l’ex ministro del Welfare del governo Monti, Elsa Fornero, ospite a Tagadà, su La7. Dalla generosità ai tagli, gli italiani non l’hanno presa molto bene, soprattutto con i continui allungamenti dell’età pensionabile, ancorata all’aspettativa di vita. Poi ...

Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il caso Cooking apertura e due carabinieri di Bernardo e D’Alessandro sono stati condannati in primo grado a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel processo per la morte di Stefano Cucchi il primo a parlare dei colpi Ricevuti da Cucchi Francesco Tedesco anche lui imputato al processo è stato condannato a due anni ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Lara Comi agli arresti domiciliari - 15 novembre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, venerdì 15 novembre 2019: Lara Comi ai domiciliari. Venezia, allerta meteo rossa. Manovra, c'è bonus asili.

Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno un’apertura ancora il maltempo a Venezia subito un decreto Dopo la grande marea che ha messo in ginocchio la città nei giorni scorsi il premier Giuseppe Conte sicura che c’è un impegno a 360° nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri adottato il provvedimento che dichiara lo Stato d’emergenza per la città Lagunare nella fase più immediata Il Ristoro ...

Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano di governo nella camera la questione di fiducia sul DL relativa al riordino dei Ministeri l’ho annunciato all’assemblea di Montecitorio il ministro per i rapporti con il Parlamento conferenza dei capigruppo stabilirà il proseguo dei lavori la cronaca i militari della Guardia di Finanza di Milano e di Busto Arsizio ...

Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 14 novembre in studio Giuliano Ferrigno maltempo a Venezia notte tranquilla senza picchi di marea nei allarmi che anche questa mattina a livello del mare si è fermata 113 cm tubo da 40 record di martedì comincerà la vera e propria conta dei danni ai monumenti alberghi abitazioni il premier Giuseppe Conte che ha trascorso la notte in laguna assicurato che per Venezia c’è un ...

Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrino cronaca in primo piano i militari della Guardia di Finanza di Milano e di Busto Arsizio hanno arrestato leccarlo deputata di Forza Italia Lara Comi l’amministratore delegato dei supermercati Tigros Paolo orrigoni direttore generale di AFOL metropolitana Giuseppe Zingale che riguardano nuovo filone di indagine mensa ...

Ultime NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : Stefano Cucchi - attesa sentenza carabinieri e medici : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. attesa sentenza su Stefano Cucchi, alla sbarra carabinieri e medici: giudici in Camera di Consiglio, 14 novembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli una notte tranquilla Venezia quella trascorsa senza picchi di marea ne allarme prima il tempo oggi a Palazzo Chigi straordinario per la dichiarazione dello stato di emergenza 16:30 per Venezia cioè un impegno a 360° c’è una situazione drammatica in una città unica ci dobbiamo essere lo ha detto il premier Conte uscendo dall’hotel quale ha dormito ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Assad "Gli Usa ci rubano il petrolio - stato criminale" : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Bashar al Assad, presidente siriano, punta il dito nei confronti degli Stati Uniti, accusandoli pesantemente, 14 novembre,

Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio notte tranquilla Venezia senza picchi di marea nei allarmi per il maltempo dopo l’acqua alta record di martedì comincerà la vera e propria dei danni provocati a monumenti alberghi abitazioni non tutte ancora le spalle però le previsioni parlano di un picco significativo quest’oggi 125 centimetri sul Medio mare il premier ...