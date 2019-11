Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 07 | 10

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Lara Comi agli arresti domiciliari - 15 novembre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, venerdì 15 novembre 2019: Lara Comi ai domiciliari. Venezia, allerta meteo rossa. Manovra, c'è bonus asili.

Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno un’apertura ancora il maltempo a Venezia subito un decreto Dopo la grande marea che ha messo in ginocchio la città nei giorni scorsi il premier Giuseppe Conte sicura che c’è un impegno a 360° nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri adottato il provvedimento che dichiara lo Stato d’emergenza per la città Lagunare nella fase più immediata Il Ristoro ...

Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano di governo nella camera la questione di fiducia sul DL relativa al riordino dei Ministeri l’ho annunciato all’assemblea di Montecitorio il ministro per i rapporti con il Parlamento conferenza dei capigruppo stabilirà il proseguo dei lavori la cronaca i militari della Guardia di Finanza di Milano e di Busto Arsizio ...

Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrino cronaca in primo piano i militari della Guardia di Finanza di Milano e di Busto Arsizio hanno arrestato leccarlo deputata di Forza Italia Lara Comi l’amministratore delegato dei supermercati Tigros Paolo orrigoni direttore generale di AFOL metropolitana Giuseppe Zingale che riguardano nuovo filone di indagine mensa ...

Ultime NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : Stefano Cucchi - attesa sentenza carabinieri e medici : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. attesa sentenza su Stefano Cucchi, alla sbarra carabinieri e medici: giudici in Camera di Consiglio, 14 novembre 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Assad "Gli Usa ci rubano il petrolio - stato criminale" : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Bashar al Assad, presidente siriano, punta il dito nei confronti degli Stati Uniti, accusandoli pesantemente, 14 novembre,

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Venezia - Conte : "Polemiche non mi distraggono" : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Il premier Giusepe Conte a Venezia sui danni post-maltempo: "Le polemiche non mi distraggono", 14 novembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli strade chiuse alberi crollati e problemi alla viabilità in Alto Adige dove la neve È caduta anche a quote medio-basse ha provocato disagi e danni superlavoro per i vigili del fuoco impegnati in oltre 280 interventi niente sciopero di Natale per i lavoratori della Royal le poste britanniche lo ha definito l’alta corte di Londra accogliendo il ricorso ...

Pensioni News Novembre 2019 : Ultime Notizie quota 100 - scuola - lavoratori precoci - donne - pensioni anticipate : In questo articolo vi daremo le ultime News che riguardano il mondo delle pensioni aggiornate a Novembre 2019: vi forniremo le notizie più recenti che riguardano il sistema pensionistico ed in particolari temi che stanno a cuore a molti italiani in prossimità della pensione, come quota 100, la pensione per lavoratori precoci, la pensione anticipata per le donne (anche nota come “opzione donna”) ed i pensionamenti anticipati in generale nonché ...