Italia-Montenegro : Mattarella - 'solida cooperazione da intensificare' : Pescara, 15 nov. (Adnkronos) - "Questo elettrodotto è testimonianza e risultato della solida cooperazione bilaterale in ambito energetico e industriale; cooperazione che si iscrive in un quadro di eccellenti rapporti a livello politico" tra Italia e Montenegro. "Al riguardo, mi sembra altamente sign

**Infrastrutture : Mattarella - 'occasione per nuove opportunità e investimenti'** : Pescara, 15 nov. (Adnkronos) - "Le reti, elettriche, informatiche, ferroviarie e autostradali, sostengono la crescita, dischiudono nuove opportunità e attraggono investimenti. L’elettrodotto Montenegro-Italia si inserisce pienamente in questo quadro, favorendo la partecipazione dei Paesi dei Balcani

Ue : Mattarella - 'per Italia importante ingresso Paesi balcanici' : Pescara, 15 nov.(Adnkronos) - "Avvicinare sempre di più gli amici Paesi dei Balcani occidentali alla casa comune europea è obiettivo al quale la Repubblica Italiana attribuisce grande importanza. Siamo convinti che il destino dell'intera regione balcanica sia inscindibile da quello degli altri Paesi

Italia-Montenegro : Mattarella - ‘solida cooperazione da intensificare’ : Pescara, 15 nov. (Adnkronos) – “Questo elettrodotto è testimonianza e risultato della solida cooperazione bilaterale in ambito energetico e industriale; cooperazione che si iscrive in un quadro di eccellenti rapporti a livello politico” tra Italia e Montenegro. “Al riguardo, mi sembra altamente significativo poter inaugurare quest’opera nel centoquarantesimo anniversario dello stabilimento delle relazioni ...

Ue : Mattarella - ‘per Italia importante ingresso Paesi balcanici’ (2) : (Adnkronos) – “Questa infrastruttura -ha ribadito Mattarella- costituisce uno snodo di grande rilievo per l’Italia, per la Regione balcanica, per l’Europa, perché concretamente ci avvicina, ci fa sentire parte di uno stesso disegno, mette in comune risorse e rafforza aspirazioni condivise”.L'articolo Ue: Mattarella, ‘per Italia importante ingresso Paesi balcanici’ (2) sembra essere il primo su ...

**Infrastrutture : Mattarella - ‘occasione per nuove opportunità e investimenti’** : Pescara, 15 nov. (Adnkronos) – “Le reti, elettriche, informatiche, ferroviarie e autostradali, sostengono la crescita, dischiudono nuove opportunità e attraggono investimenti. L’elettrodotto Montenegro-Italia si inserisce pienamente in questo quadro, favorendo la partecipazione dei Paesi dei Balcani occidentali alle strategie europee e il progressivo allineamento da parte loro agli standard comunitari anche in ambito ...

Mattarella chiama i sindaci di Venezia e Matera. Brugnaro : "Danni per centinaia di milioni di euro" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi è impegnato a Bologna, dove assisterà nel primo pomeriggio alla cerimonia di conferimento del Sigillum Magnum dell’Università al presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, presso l'Aula absidale di Santa Lucia, poi andrà alla sede del Comando regionale dei Carabinieri dell'Emilia Romagna per la cerimonia di commiato. In questa sua giornata densa di ...

Mattarella : “I caduti in missione un vincolo morale per continuare l’impegno in aree di conflitti” : Il messaggio a 16 anni dalla strage di Nassiriya e a pochi giorni dall’attacco in Iraq, in cui sono rimasti feriti 5 nostri militari

Mattarella : “L’esempio dei morti in missione è vincolo morale per confermare il nostro contributo nei Paesi in conflitto” : “L’esempio dei nostri caduti rappresenta un vincolo morale per la continuità del contributo del nostro Paese nei diversi ambiti: le donne e gli uomini presenti nelle diverse aree di conflitto sanno di poter contare sul concorde sostegno del popolo italiano“. Sono le parole che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto in un messaggio al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione della Giornata ...

Mattarella : "Morti in missione vincolo morale per impegno Italia" : “L’esempio dei nostri caduti rappresenta un vincolo morale per la continuità del contributo del nostro Paese nei diversi ambiti: le donne e gli uomini presenti nelle diverse aree di conflitto sanno di poter contare sul concorde sostegno del popolo italiano”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini in occasione della giornata dedicata ai caduti ...

Terrorismo : Mattarella - ‘comunità mondiale unita per fermare sfida a umanità’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “In occasione della Giornata dedicata dalla Repubblica al ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali rivolgo un deferente pensiero a tutti coloro che hanno perso la vita, impegnati nella pacificazione delle aree di crisi, per sconfiggere il Terrorismo e consentire alle popolazioni oppresse un orizzonte di speranza. I conflitti e le tensioni, spesso provocati e sostenuti da ...

Nassirya : Mattarella - ‘da caduti vincolo morale per continuare impegno Italia’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “L’esempio dei nostri caduti rappresenta un vincolo morale per la continuità del contributo del nostro Paese nei diversi ambiti: le donne e gli uomini presenti nelle diverse aree di conflitto sanno di poter contare sul concorde sostegno del popolo italiano”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in ...

SCENARIO/ Mattarella - Ilva - regionali : ecco perché non si vota : La situazione non lo consente: il caso Ilva, la manovra, l'agenda elettorale regionale e istituzionale non permettono di andare alle urne

Iraq - attentato contro militari italiani : cinque feriti di cui tre gravi. Un soldato ha perso le gambe. Mattarella : “Solidarietà” : Attacco contro i soldati italiani in Iraq. Nell’attentato esplosivo, vicino a Kirkuk, sono rimasti feriti cinque militari, di cui tre in gravi condizioni. L’assalto, fa sapere lo Stato maggiore della Difesa, è avvenuto in mattina quando un Ied, un ordigno esplosivo rudimentale, è esploso al passaggio di un team misto di Forze speciali italiane. L’ordigno rudimentale li avrebbe colpiti durante una missione a piedi, condotta insieme alle ...