Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Leche finora hanno fatto risparmiaredell’oil&gas circa 58 milioni di euro, tutti mancati introiti per lo Stato, non verranno, come previsto dultime bozze della Manovra 2020 prima della trasmissione al Senato, ma sospese sospese per tre anni. Nel testo arrivato a Palazzo Madama, infatti, si parla della “non applicazione” temporanea delle norme del Decreto legislativo 625/1996. Per Greenpeace, WWF e Legambiente si tratta di “un passo indietro da parte del governo” in materia di royalties relativeestrazioni di gas e petrolio. E così chiedono, in queste ore così difficili per Venezia, “che si garantisca la piena tutela del golfo da qualsiasi attività estrattiva, anche sperimentale”.SOSPESE PER TRE ANNI – L’articolo 94 del testo, intanto, interviene sull’articolo 19 del dl 625 e sterilizza le esenzioni dal pagamento delle ...

TutteLeNotizie : Trivelle, le franchigie che piacciono alle compagnie non saranno abolite, ma solo sospese… -