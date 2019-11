Tributo alla romanità | Aldo e Elena Fabrizi Cibo e teatro | dalla trattoria Sora Lella ad

Premio Nobel per l’economia assegnato a Banerjee - Duflo e Kremer per il loro conTributo nella lotta alla povertà globale : Il Premio Nobel per l’economia è stato assegnato congiuntamente agli economisti Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer per l’approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale. BREAKING NEWS: The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize ...