Trasporti sanitari | volo urgente da Cagliari a Roma per una neonata in pericolo di vita

(Di venerdì 15 novembre 2019) Unadi solo un giorno, in imminentedi, è stata trasportata d’urgenza nel primo pomeriggio di venerdì 15 novembre daa Ciampino a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, per essere ricoverata nell’ospedale “Bambino Gesù” di. La piccola paziente è stata imbarcata sul veliall’interno di una culla termica, sotto la costante supervisione di un’equipe medica specialistica. La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure di urgenza, è pervenuta dalla Prefettura dialla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni per i cittadini. La Sala Situazioni di Vertice ha quindi attivato uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie ...

