Traffico Roma del 15-11-2019 ore 17 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SOPRATTUTTO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO; DIVERSI GLI ALLAGAMENTI ANCHE IN CITTÀ E PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DISUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA-FIUMICINO E QUELLA PER LA DIRAMAZIONESUD; IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA E POI LUNGHE CODE DALLA BUFALOTTA A CIAMPINOCONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE E RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE EST AL GRA, NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;INTENSO IN TANGENZIALE EST, AL FORO ITALICO, FILE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PIÙ AVANTI,IN CODA NELLE DUE DIREZIONI, TRA LA NOMETANA E IL BIVIO PER LA A24, E DI QUI A TUTTA VIALE CASTRENSE, ALTRE FILE IN DIREZIONE DI SAN GIVANNI SEGNALIAMO UN INCIDENTE ...

sole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… -