Traffico Roma del 15-11-2019 ore 15 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO DIVERSI ALLAGAMENTI E PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DISUL RACORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA-FIUMICINO E QUELLA PER LA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA L’USCITA CASSIA ALL’USCITA ANAGNINA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE E RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA VERSO IL GRA IN CITTÀ RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO PER UN INCIDENTE, AVVENUTO IN PROSSIMITÀ VIA SAN GIUSEPPE CAFASSO PERCODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. MANIFESTAZIONE IN CORSO DALLE 15.00 ALLE 16.30 IN PIAZZA SANTI APOSTOLI. POSSIBILI DISAGI NELLA ZONA. IN PROGRAMMA PER LE ORE 16.00 UN’ALTRA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELL’ESQUILINO. TERMINE PREVISTO PER ...

