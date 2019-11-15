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Traffico Roma del 15-11-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 14 | 30 DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO: DIVERSI ALLAGAMENTI A SANTA ...

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Traffico Roma del 15-11-2019 ore 14:30 (Di venerdì 15 novembre 2019) DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO: DIVERSI ALLAGAMENTI A SANTA MARINELLA ED IN ZONA BAIA DI PONENTE. A Roma Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA. RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. AL TIBURTINO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN Via dei Crispolti ALL’INCROCIO CON Via Luigi Cesana. AL TUSCOLANO Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE PROPRIO SULLA VIA TUSCOLANA DAL RACCORDO ANULARE A VIA VITTORIO OCCORSIO IN DIREZIONE CENTRO. SEMPRE IN ZONA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN PIAZZA ARULENO CELIO SABINO ALL’ ALTEZZA DI VIA LEMONIA. CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE CENTRO. IN PROGRAMMA PER LE ORE 16.00 UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELL’ESQUILINO. TERMINE PREVISTO PER LE ORE ...
Fonte : romadailynews

twittersole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… -

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