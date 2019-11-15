Traffico Roma del 15-11-2019 ore 10 | 30

sole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… -
Dalla Rete Google NewsMaltempo Roma: la capitale si sveglia sotto un violento temporale, traffico in tilt - Roma Fanpage.it
Maltempo Roma: la capitale si sveglia sotto un violento temporale, traffico in tilt Roma Fanpage.it
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 10 : 00 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA REMO PANNAIN, CI TROVIAMO NEI PRESSI DEL BIVIO PER L’ERGIFE. RIPERCUSSIONI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. . CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALTEZZA INCROCIO CON VIA ELENA BRANDIZZI GIANNI INTENSO IL Traffico SULLA TANGENZIALE CON CODE TRA VIA DI PIETRALATA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, VERSO LO STADIO OLIMPICO. Traffico SOSTENUTO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 09 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA. INTENSO IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E VIA FILIPPO FIORENTINI, VERSO LA TANGENZIALE EST. CODE A TRATTI SULLA STESSA TANGENZIALE TRA VIA TIBURTINA E VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO. CODE PER Traffico INTENSO SULLA Roma FIUMICINO TRA IL GRA E VIA ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 09 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. Traffico IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA STESSA TANGENZIALE TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. Traffico SOSTENUTO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 08 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. Traffico IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA STESSA TANGENZIALE TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. Traffico SOSTENUTO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 08 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. LAVORI SULLA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTANO IL Traffico TRA CASSIA E LA PISANA. Traffico IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA STESSA TANGENZIALE TRA VIA DI PIETRALATA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. Traffico SOSTENUTO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI ...
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 07 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. Traffico IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBAN DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. INTENSO IL Traffico SULLA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, DIREZIONE Roma. CHIUSO IN CENTRO ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DIMINUISCE IL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA; MENO Traffico ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA BIS E PRENESTINA. SI GUIDA PIù VELOCEMENTE SU VIA DEL FORO ITALICO, IN PARTICOLARE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE IN TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, Traffico INTENSO SENZA PARTICOLARI DISAGI, TRA VIA ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, IL Traffico CONTINUA A ESSERE CONCENTRATO TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA; IN INTERNA, SEMPRE TRAFFICATO IL TRATTO TRA CASSIA E PRENESTINA. RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN PROSSIMITÀ DI PORTONACCIO, VERSO IL GRA. SULLA STESSA DIREZIONE, Traffico INTENSO MA SENZA PARTICOLARI DISAGI, TRA VIA DELLA SERENISSIMA E LA COMPLANARE DI ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, C’È Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA INVECE TRA LA CASSIA E LA PRENESTINA. IN USCITA DA Roma, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER UN INCIDENTE, TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, VERSO IL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO, FILE DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, C’È Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA INVECE TRA LA CASSIA E LA PRENESTINA. IN USCITA DA Roma, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER UN INCIDENTE, TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, VERSO IL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO, FILE DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 18 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PRENESTINA. IN USCITA DA Roma, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PRUDENZA PER UN INCIDENTE, TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, VERSO IL GRA. PROSEGUENDO, Traffico INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI, DA VIALE DELLA ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 17 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; AUMENTO DEL Traffico ANCHE IN INTERNA, DOVE GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PRENESTINA. SI RALLENTA IN USCITA DA Roma, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DALLA TANGENZIALE FINO A ENTRARE SUL RACCORDO. SU VIA DEL FORO ITALICO, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA VIA DELLA ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; AUMENTO DEL Traffico ANCHE IN INTERNA, DOVE GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E PRENESTINA. MAGGIORI SPOSTAMENTI, RISPETTO A UN’ORA FA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN USCITA DALLA CITTÀ, DA VIA DELLA SERENISSIMA A VIA DI TOR CERVARA. SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 16 : 30 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ultimo giorno del concorso presso il Centro Congressi di via Aurelia alle 15 è partita la sessione pomeridiana di prova per i candidati possibili disagi nel tardo pomeriggio per il deflusso dei ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI, TRA LO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. SULLA TANGENZIALE EST, E PIÙ PRECISAMENTE NEL TRATTO DELLA GALLERIA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA STAZIONE TIBURTINA, IN DIREZIONE VIA SALARIA. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, PRIMA DI IMMETTERSI ...