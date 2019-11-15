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Traffico Roma del 15-11-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 10 | 30 Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA REMO PANNAIN, CI TROVIAMO NEI ...

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Traffico Roma del 15-11-2019 ore 10:30 (Di venerdì 15 novembre 2019) Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA REMO PANNAIN, CI TROVIAMO NEI PRESSI DEL BIVIO PER L’ERGIFE. RIPERCUSSIONI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. . CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALTEZZA INCROCIO CON VIA ELENA BRANDIZZI GIANNI   INTENSO IL Traffico SULLA TANGENZIALE CON CODE TRA VIA DI PIETRALATA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, VERSO LO STADIO OLIMPICO. Traffico SOSTENUTO SULLA  VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA  DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. INTENSO IL Traffico SULLA VIA PONTINA CON INCOLONNAMENTI TRA  SPINACETO E L’EUR, DIREZIONE CENTRO. PER UN INCIDENTE TRA AUTO PRIVATE  IN VIA GIACOMO BRESADOLA, ALTEZZA INCROCIO CON VIA SMALDONE,  DEVIAZIONI PER I TRAM 5 E 19 DA VIA PRENESTINA IN VIA PALMIRO TOGLIATTI. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA VIA BRESADOLA E PIAZZA ...
Fonte : romadailynews

twittersole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… -

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