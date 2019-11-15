Traffico Roma del 15-11-2019 ore 08 | 00

sole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… -
Dalla Rete Google NewsMaltempo Roma: la capitale si sveglia sotto un violento temporale, traffico in tilt - Roma Fanpage.it
- Maltempo Roma: la capitale si sveglia sotto un violento temporale, traffico in tilt Roma Fanpage.it
- Maltempo a Roma, allagamenti e traffico in tilt: tangenziale chiusa in direzione Nomentana, allagata Galleria Giovanni XXIII Leggo.it
- La Tangenziale est “sparisce”, ma la nuova galleria non regge la pioggia: traffico in tilt RomaToday
- Visualizza copertura completa su Google News
Traffico Roma del 15-11-2019 ore 07 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. Traffico IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBAN DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. INTENSO IL Traffico SULLA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, DIREZIONE Roma. CHIUSO IN CENTRO ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DIMINUISCE IL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA; MENO Traffico ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA BIS E PRENESTINA. SI GUIDA PIù VELOCEMENTE SU VIA DEL FORO ITALICO, IN PARTICOLARE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE IN TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, Traffico INTENSO SENZA PARTICOLARI DISAGI, TRA VIA ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, IL Traffico CONTINUA A ESSERE CONCENTRATO TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA; IN INTERNA, SEMPRE TRAFFICATO IL TRATTO TRA CASSIA E PRENESTINA. RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN PROSSIMITÀ DI PORTONACCIO, VERSO IL GRA. SULLA STESSA DIREZIONE, Traffico INTENSO MA SENZA PARTICOLARI DISAGI, TRA VIA DELLA SERENISSIMA E LA COMPLANARE DI ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, C’È Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA INVECE TRA LA CASSIA E LA PRENESTINA. IN USCITA DA Roma, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER UN INCIDENTE, TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, VERSO IL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO, FILE DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, C’È Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA INVECE TRA LA CASSIA E LA PRENESTINA. IN USCITA DA Roma, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER UN INCIDENTE, TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, VERSO IL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO, FILE DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 18 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PRENESTINA. IN USCITA DA Roma, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PRUDENZA PER UN INCIDENTE, TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, VERSO IL GRA. PROSEGUENDO, Traffico INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI, DA VIALE DELLA ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 17 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; AUMENTO DEL Traffico ANCHE IN INTERNA, DOVE GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PRENESTINA. SI RALLENTA IN USCITA DA Roma, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DALLA TANGENZIALE FINO A ENTRARE SUL RACCORDO. SU VIA DEL FORO ITALICO, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA VIA DELLA ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO, DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; AUMENTO DEL Traffico ANCHE IN INTERNA, DOVE GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E PRENESTINA. MAGGIORI SPOSTAMENTI, RISPETTO A UN’ORA FA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN USCITA DALLA CITTÀ, DA VIA DELLA SERENISSIMA A VIA DI TOR CERVARA. SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 16 : 30 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ultimo giorno del concorso presso il Centro Congressi di via Aurelia alle 15 è partita la sessione pomeridiana di prova per i candidati possibili disagi nel tardo pomeriggio per il deflusso dei ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI, TRA LO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. SULLA TANGENZIALE EST, E PIÙ PRECISAMENTE NEL TRATTO DELLA GALLERIA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA STAZIONE TIBURTINA, IN DIREZIONE VIA SALARIA. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, PRIMA DI IMMETTERSI ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 14 : 30 : PER ORA REGOLARE IL Traffico LUNGO IL RACCORDO ANULARE, MENTRE ABBIAMO BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST; TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZALE EST, AL FORO ITALICO ATRATTI SI RALLENTA NEI DUE SENSI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARI, PIù AVANTI, ALTRE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI; POCO FUORI IL RACCORDO, A TORREGAIA, SEGNALIAMO UN ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 13 : 30 : PER ORA REGOLARE IL Traffico LUNGO IL RACCORDO ANULARE, MENTRE ABBIAMO BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST; TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZALE EST, AL FORO ITALICO ATRATTI SI RALLENTA NEI DUE SENSI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARI, PIù AVANTI, ALTRE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI; POCO FUORI IL RACCORDO, A TORREGAIA, SEGNALIAMO UN ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 12 : 30 : TORNATATO REGOLARE IL Traffico LUNGO LA TANGENZALE EST. SULLA PONTINA RALLENTAMENTIPER INCIDENTE TOR DE CENCI ED IL RACCORDO VERSO L’EUR SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. SI PROCEDE IN FILA SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA DALLE 11 ALLE 14 IN CENTRO IN PROGRAMMA PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA UMBERTO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA LA PIAZZA E ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 11 : 30 : TORNATATO REGOLARE IL Traffico LUNGO LA TANGENZALE EST. SULLA PONTINA RALLENTAMENTIPER INCIDENTE TOR DE CENCI ED IL RACCORDO VERSO L’EUR SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. SI PROCEDE IN FILA SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA DALLE 11 ALLE 14 IN CENTRO IN PROGRAMMA PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA UMBERTO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA LA PIAZZA E ...
Traffico Roma del 14-11-2019 ore 10 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE CASTRENSE E PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO E’ RIAPERTO IL TRATTO TRA LA A24 E VIA DI PORTONACCIO VERSO IL FORO ITALICO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE IN VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA MONTEMIGNAIO SI STA IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: ...