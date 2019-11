Traffico Roma del 15-11-2019 ore 07 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) CODE PERINTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA.IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBAN DELLA A24-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. INTENSO ILSULLA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, DIREZIONE. CHIUSO IN CENTRO APER LAVORI FINO A CESSATE ESIGENZE IL TRATTO DI BORGO SANTO SPIRITO TRA LARGO ILDEBRANDO GREGORI E VIA SAN PIO X. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. ———————– AUTORE: PATRIZIA FERRARA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 15-11-ore 07:30 proviene daDailyNews.

