Tra Italia e Montenegro inaugurato un ponte elettrico da record

In un volume le foto e la storia degli alberi ‘sTraordinari’ d’Italia : Milano, 15 nov. (Adnkronos) – Capaci di sopravvivere per più di mille anni sul Pianeta, si sono dimostrati più sapienti dell’uomo, dimostrando che non siamo i soli a saper risolvere i problemi della vita. Agli alberi più “straordinari”, i grandi vecchi, gli ultimi patriarchi di una nazione che ha il primato in Europa per la sua biodiversità, è dedicato un volume fotografico curato dall’associazione Patriarchi ...

Il canto ancesTrale di Tanya Tagaq per la prima volta in Italia : L’intervista alla musicista canadese, specializzata nel canto tradizionale inuit, che si esibirà in Italia per la prima volta il 23 novembre. Leggi

“Il Mose e l'Ilva mosTrano l'inefficienza dell'Italia”. Claudio Cerasa a Tagadà : “Tra Ilva e Mose ci sono tantissimi punti in comune, perché alla radice c'è l'incapacità del nostro paese di essere efficiente”, dice a Tagadà su La7 il direttore del Foglio Claudio Cerasa. “L'immagine più eloquente è l'acqua alta in cui si trova Venezia e il governo”. Questa mattina ad Agorà, Ce

Ecco quali sono le sTrade più pericolose di Italia : Francesca Bernasconi La maggior densità di incidenti si registra sulle strade urbane. E quasi tutti sono causati dalla distrazione dell'autista Non è più colpa dell'elevata velocità, che spinge gli automobilisti a sfrecciare sulle strade di tutta Italia. Ora, invece, la maggior parte degli incidenti stradali avviene a causa della distrazione. È quanto emerge dallo studio dell'Aci, Localizzazione degli incidenti stradali 2018, ...

Terna - inaugurato ‘ponte elettrico’ Tra Italia e Montenegro : Pescara, 15 nov. (Adnkronos) – E’ un ‘ponte elettrico’ fra Italia e Montenegro – completamente ‘invisibile’ perché sottomarino e interrato per la parte terrestre – quello realizzato da Terna e inaugurato oggi dai due capi di Stato, Sergio Mattarella e Milo DukanoviÄ?. Questa infrastruttura ‘da record’ – un’eccellenza ingegneristica per innovazione e tecnologia che ...

Scontri G8 di Genova : Francia libera Vincenzo Vecchi - Italia chiedeva l’esTradizione : La Francia rimette in libertà Vincenzo Vecchi, quarantaseienne ritenuto tra i protagonisti delle devastazioni al G8 di Genova del 2001 e condannato definitivamente a 11 anni e mezzo di carcere. Era stato arrestato lo scorso agosto in Bretagna dopo una lunga latitanza. L’Italia aveva chiesto l'estradizione.Continua a leggere

Scarcerato in Francia Vincenzo Vecchi - l'ultimo black bloc latitante. L'Italia ne ha chiesto l'esTradizione : La giustizia francese ha rimesso in libertà Vincenzo Vecchi, esponente dell’area anarco-autonoma milanese, l’ultimo black bloc latitante - fermato l’estate scorsa - condannato definitivamente a 11 anni e mezzo di carcere. L’Italia aveva chiesto per lui aveva chiesto l’estradizione.Vecchi è ritenuto tra i protagonisti delle devastazioni al G8 di Genova del 2001 ed era stato arrestato l’ 8 agosto ...

Terna - via al primo “ponte” elettrico Tra Italia e Balcani : Si snoda per 445 chilometri tra le stazioni elettriche di Cepagatti, in provincia di Pescara, e Lastva, nel comune di Kotor

G8 di Genova : Francia libera il black bloc Vincenzo Vecchi condannato a 11 anni e mezzo di carcere. Italia aveva chiesto esTradizione : Dopo una latitanza che durava dal 2012 e la cattura, lo scorso 8 agosto, in Bretagna, la Francia ha deciso di scarcerare Vincenzo Vecchi, esponente dell’area anarco-autonoma milanese, l’ultimo black bloc condannato definitivamente a 11 anni e mezzo di carcere, di cui l’Italia aveva chiesto a Parigi l’estradizione. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Rennes che ha definito “irregolare” il mandato d’arresto europeo, legato ...

Sondaggi elettorali EMG - arreTra la Lega - su PD e Italia Viva : Sondaggi elettorali EMG, arretra la Lega, su PD e Italia Viva Questa settimana i Sondaggi elettorali di EMG vanno controcorrente rispetto alle rilevazioni delle ultime settimane. La Lega interrompe bruscamente la propria corsa con un calo molto rilevante, dell’1,2% in una settimana. Scende infatti dal 34,2% al 33%. E non si tratta come in altri casi di un trasferimento di consenso a Fratelli d’Italia, anch’esso in ...

Previsioni Meteo : Italia flagellata dalle piogge per almeno un’alTra settimana. Speranze di qualche giornata più stabile a fine mese : Previsioni Meteo – Flusso perturbato atlantico persistente per almeno un’altra settimana. Non si vedono spiragli di miglioramento prima, con circolazione instabile oramai radicata sul Mediterraneo centro-occidentale e porta nordatlantica permanentemente aperta a fornire in continuazione contributi freddi sub-polari marittimi al sistema depressionario. Si potrà assistere, come è ovvio che sia, a delle pause inter-frontali o ...

Italia.Doc - su Loft #Liguria il quarto video-reportage sulle regioni italiane : “Una terra che va in direzione ostinata e conTraria” : Resistenza. È il filo conduttore del documentario #Liguria, il quarto della serie Italia.Doc (dopo #Sardegna, #Lombardia e #Toscana) realizzato da Loft Produzioni e firmato da Matteo Billi, Pietro Barabino e Ferruccio Sansa, disponibile in esclusiva su www.iLoft.it e su app Loft. Perché, come direbbe Fabrizio De Andrè, i liguri hanno sempre vissuto in direzione ‘ostinata e contraria’. È il destino di chi sta con il mare in fronte e i monti alle ...

Maltempo : alTra giornata da bollino rosso sull’Italia - allerta su Veneto e altre 5 regioni : Roma – Una nuova ampia saccatura atlantica, ha raggiunto ieri il nostro paese, portando condizioni di generale Maltempo ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione oggi alle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, rinforzo della ventilazione meridionale e nevicate abbondanti, anche a quote basse sul nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le ...