Torino | ricoverato Leiji Matsumoto | il papà di “Capitan Harlock”

(Di venerdì 15 novembre 2019), il disegnatore giapponese creatore di, ha avuto un malore a, dove si trova per festeggiare i 40 anni dall’arrivo nelle tv italiane del suo personaggio più famoso. L’82enne è statoall’ospedale Molinette dopo essersi sentito male nel pomeriggio e, per questo motivo, aveva annullato la serata al Cinema Massimo. Riaccompagnato in albergo, nel centro cittadino, una ambulanza del 118 lo ha trasportato alle Molinette per un “probabile ictus". È possibile che gli eventi in programma nel weekend per celebrare il pirata spaziale, a cui era prevista la presenza del noto disegnatore, vengano annullati.per i 40 anni in Italia di Capitan Harlock Il maestro, padre artistico di Capitan Harlock, è arrivato ieri a. Per i 40 anni dello sbarco televisivo in Italia del suo personaggio, nel capoluogo ...

