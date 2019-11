Tivoli | 29enne arrestato dopo violenza e maltrattamenti su compagna e suoi familiari

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma –dalla Polizia di Stato unin esecuzione dell’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Giudice del Tribunale di, per le ipotesi di reato die lesioni personali gravi ai danni della. Le indagini sono state svolte dagli investigatori del commissariato di, diretto da Paola di Corpo, e coordinate da uno dei quattro sostituti procuratori del Pool Antidella Procura di. In una prima querela sporta nel Commissariato dinel 2016, la vittima aveva raccontato di subire da tempo ida parte del compagno, presenti fin dall’inizio della loro convivenza e in parte scatenati dal fatto che l’uomo non accettasse che la donna avesse avuto in passato una precedente relazione sentimentale. Anche i genitori della parte lesa hanno sporto varie denunce nei confronti del soggetto ...

