Terna | inaugurato ‘ponte elettrico’ tra Italia e Montenegro

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Pescara, 15 nov. (Adnkronos) – E’ un ‘ponte elettrico’ fra– completamente ‘invisibile’ perché sottomarino e interrato per la parte terrestre – quello realizzato daoggi dai due capi di Stato, Sergio Mattarella e Milo DukanoviÄ?. Questa infrastruttura ‘da record’ – un’eccellenza ingegneristica per innovazione e tecnologia che connette per la prima volta i Balcani all’Europa – si snoda per 445 km tra le stazioni elettriche di Cepagatti, in provincia di Pescara, e Lastva, nel comune di Kotor.L’elettrodotto in corrente continua, che – spiega– in linea con le tempistiche pianificate entrerà in esercizio entro la fine dell’anno, “consentirà ai due Paesi di scambiare elettricità in maniera bidirezionale: inizialmente per una ...

