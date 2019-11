Tenta di avvelenare il figlio con le pastiglie nel biberon | poi si taglia le vene

Venaria - Tenta di avvelenare il figlio di 15 mesi. Poi si taglia le vene : Giorgia Baroncini La donna, una 42enne italiana, ha cercato di avvelenare il suo bimbo di 15 mesi. Poi ha tentato di togliersi la vita. I due sono ricoverati in ospedale, fuori pericolo Ha cercato di uccidere il suo bimbo di 15 mesi e poi ha tentato di togliersi la vita. Una folle storia che arriva da un appartamento di via Amati, nella zona popolare della città di Venaria, nel Torinese. I fatti In un momento di poca lucidità, la ...

