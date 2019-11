Tebas | «Liga più equilibrata grazie alle nuove regole finanziarie»

Fonte : calcioefinanza

(Di venerdì 15 novembre 2019) Laspagnola sostiene che le misure di controllo finanziario attuate alcuni anni fa siano la ragione principale per la quale il massimo torneo spagnolo abbia raggiunto un più alto livello di competitività. Nella stagione in corso, ci sono ben cinque club in due punti nelle prime cinque posizioni, e la distanza tra prima e … L'articolo: «più

grazioli_gianni : RT @CalcioFinanza: #Liga spagnola, #Tebas chiede al governo agevolazioni fiscali per gli stipendi dei calciatori - zazoomnews : Liga Tebas chiede agevolazioni fiscali per i calciatori - #Tebas #chiede #agevolazioni #fiscali - AldoRivalta : RT @CalcioFinanza: #Liga spagnola, #Tebas chiede al governo agevolazioni fiscali per gli stipendi dei calciatori -