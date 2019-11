Superbatteri e resistenza agli antibiotici - perché fanno paura (e cosa possiamo fare)

Fonte : dilei

(Di venerdì 15 novembre 2019) Siamo ai vertici in Europa per i casi di infezioni batteriche resistenticon un rischio particolare: da noi i “” multiresistenti sono, almeno per alcuni di loro, veramente molti. Se in Europa ogni anno si stimano circa 670.000 infezioni da germi multiresistenti, quasi un terzo dei casi (200.000) si registrano in Italia. Stesse percentuali per quanto riguarda i decessi che sono circa 33.000 in Europa e 10.000 nel nostro Paese. In particolare stando ai dati più recenti dell’European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) siamo in testa alla classifica nella diffusione di Klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemi (CRE), vero esempio di super batterio killer. Anche su altri profili dii numeri italiani sono allarmanti rispetto alla media europea, come per esempio con Pseudomonas aeruginosa Multiresistente, Enterobacteriaceae ...

L_Zanuccoli : Antibiotico resistenza: dal microbiota intestinale possibile “arma” contro i superbatteri #Postura #Movimento… -