Storia del Monte Nuovo | l’ultima eruzione dei Campi Flegrei

Betty Vignotto - 30 anni fa l’ultima gara in Nazionale : Storia di una delle pioniere del calcio femminile italiano : Nell’estate del 1970 Gianfranco Bedin ritorna nella sua San Donà e incontra l’amico di sempre Paolo Vignotto. I due hanno condiviso la gioventù e tantissime ore di pallone su campi improvvisati. Poi Gianfranco è partito per fare le giovanili all’Inter, mentre Vignotto ha giocato nei campionati dilettanti. “Paolo, la tua sorellina è un fenomeno. A 16 anni gioca meglio dei maschi”. “Sì, Betty è fantastica. E per il calcio ha una passione ...

Laurent - bimbo prodigio di 9 anni - sta per laurearsi in ingegneria : è il più giovane della Storia : Laurent Simons, bimbo belga di soli nove anni, sta per diventare il più giovane laureato della storia. Il bambino prodigio il mese prossimo si laureerà all'Eindhoven University of Technology in ingegneria elettronica, facoltà molto ostica persino per gli studenti adulti ma che lui ha portato a termine in nove mesi.Continua a leggere

Bimbo prodigio diventa ingegnere elettronico a 9 anni : «Il più giovane laureato della Storia» : Si laurea a soli 9 anni. Laurent Simons è un vero Bimbo prodigio che è riuscito ad ottenere il più alto titolo di studio in un'età in cui la maggior parte dei...

Tanti auguri a…Riccardo Zampagna - Storia di un tappezziere prestato al calcio e delle sue rovesciate [VIDEO] : Nel calcio c’è chi ha un talento innato e lo coltiva a meno di problemi caratteriali e chi, come il protagonista di oggi de “L’uomo del giorno”, ha dovuto sudare parecchio per arrivare ai massimi livelli. Stiamo parlando di Riccardo Zampagna. L’ex attaccante di Ternana e Atalanta, tra le altre, compie 45 anni. La sua è una storia che può fare da esempio a Tanti giovani che approcciano a questo sport. Una ...

Laurent Simons - a 9 anni è il laureato più giovane della Storia : Studiare si sà non piace a tutti gli studenti, ma spesso ci sono delle eccezioni è sicuramente il caso di Laurent Simons che a soli 9 anni diventerà il più giovane laureato della storia, il piccolo di appena 9 anni risulta avere un quoziente intellettivo pari a 145. La storia incredibile di Laurent Simons arriva dal belgio, il bimbo prodigio di 9 anni grazie al suo elevato quoziente intellettivo dopo appena 9 mesi dall’iscrizione, ...

Luciana Littizzetto e la fine del Storia con Davide Graziano : ‘Ora un uomo non c’è’ : Una storia lunga 21 anni e due figli in affido, ma la relazione tra Luciana Littizzetto e Davide Graziano è finita lo scorso anno. Giovedì 14 novembre ospite di Raffaella Carrà nel programma A raccontare comincia tu (qui l’intervista) la comica parla per la prima volta in tv della sua nuova vita tra il lavoro e i figli (Vanessa e Jordan Beljuli) due ragazzi di origine macedone di 23 e 21 anni di cui è genitore affidatario insieme ...

Luciana Littizzetto e la fine del Storia con Davide Graziano : ‘Non mi hanno mai voluta sposare’ : Una storia lunga 21 anni e due figli in affido, ma la relazione tra Luciana Littizzetto e Davide Graziano è finita lo scorso anno. Giovedì 14 novembre ospite di Raffaella Carrà nel programma A raccontare comincia tu (qui l’intervista) la comica parla per la prima volta in tv della sua nuova vita tra il lavoro e i figli (Vanessa e Jordan Beljuli) due ragazzi di origine macedone di 23 e 21 anni di cui è genitore affidatario insieme ...

Storia della cartomanzia : Come altre pratiche divinatorie dalle antiche origini, la cartomanzia è giunta fino ai giorni nostri. Sono innumerevoli le persone che

Berrettini - prima vittoria della Storia del tennis italiano ai Masters : Fuori ai gironi delle ATP Finals, ma comunque nella storia del tennis italiano. Matteo Berrettini ha battuto 7-6, 6-3 Dominic Thiem, nella terza e ultima partita del gruppo di qualificazione alle semifinali, dopo essere stato sconfitto da Djokovic e Federer, e diventa così il primo italiano a vincere un match in singolare a quelli che una volta si chiamavano Masters. “Sono molto fiero, dedico questa vittoria al mio team, alla famiglia. ...

Il cane “unicorno” esiste : ecco la Storia del cucciolo abbandonato per la malformazione sulla fronte : Il suo nome è Narvalo, è un cagnolino di poche settimane nato con una piccola coda al centro della fronte. A causa di questa malformazione, il cucciolo è stato abbandonato dalla propria famiglia. Fortunatamente, è stato portato in salvo nel centro specializzato Mac’S Mission del Missouri, che si occupa principalmente di animali con “disabilita’”. Il piccolo è stato visitato dai medici che hanno escluso complicazioni per ...

Le Mans ’66 - sullo sfondo dell’epica lotta tra Ford e Ferrari - una Storia di sport e amicizia : https://www.youtube.com/watch?v=HAiYY6kxVig Negli anni ‘60 la Ford aveva tentato di acquistare una Ferrari all’epoca piena di debiti, vennero anche in Italia a trattare. Le trattative, all’insaputa degli americani, erano state organizzate in realtà da Enzo Ferrari per convincere Agnelli a comprare l’azienda e farla rimanere in Italia. Da questo fatto (mostrato nel film) parte la sfida di Le Mans ‘66, cioè dal livore del proprietario ...

L’uomo del giorno - Musa Barrow : la Storia dell’attaccante dell’Atalanta e del suo “orsacchiotto” : L’Atalanta è una fucina di talenti. Uno degli ultimi calciatori usciti dalla Primavera bergamasca è Musa Barrow. L’attaccante gambiano compie oggi 21 anni. A scoprirlo fu Luigi Sorrentino, suo attuale agente. Giocava da trequartista, il nuovo Kakà pensò Sorrentino. Salvo poi vedere il suo gioiellino spostato avanti di qualche metro. Barrow e il calcio un binomio destinato a fare le fortune dell’Atalanta sin da quando ...

La rabbia della Polonia contro Netflix : “Il documentario sui lager falsifica la Storia” : Il premier Morawiecki scrive al colosso dell’entertainment per chiedere di correggere la miniserie «Solo il diavolo lo sa» sui campi di concentramento: «Il nostro Paese all’epoca era occupato dai nazisti»

Mose - croniStoria dell’opera che dovrebbe separare le acque : il via libera con Berlusconi - 13 anni di lavori tra tangenti - ruggine e rinvii : Sono passati 53 anni dalla prima alluvione. 13 dall’inizio dei lavori. Altri 8 dalla prima data fissata per l’inaugurazione dell’opera. Eppure ancora oggi, mentre Venezia è stata sommersa da una marea che ha portato l’acqua fino a 187 centimetri d’altezza, nessuno sa con certezza se e quando il Mose riuscirà a separare le acque e difendere la laguna dalla forza del mare. Di un’opera che proteggesse la Basilica ...