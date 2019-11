Statale 106 – viaggio sulla ‘strada della morte’ | una denuncia spietata della Calabria

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) “La stradamorte”: è il soprannome, cattivo e appropriato allo stesso tempo, che è stato dato alla 106 Jonica, in particolare al tratto che percorre la parte Estprovincia di Reggio. È un nomignolo cattivo, perché in quei territori c’è natura, arte e storia di una bellezza da lasciare senza fiato. Ma è, purtroppo, anche appropriato, a causa dei terribili incidenti stradali che vi si sono registrati nei decenni. Il bellissimo, come accade dalle nostre parti, si accompagna al bruttissimo senza soluzione di continuità: spiagge degne dei Caraibi sono spesso deturpate dalla speculazione edilizia, dal “non finito calabrese”, dalla tremenda cattedrale industriale abbandonata di Saline con la sua ciminiera di oltre 170 metri. E quello che, in un mondo perfetto, sarebbe soltanto unnelle meraviglieMagna Grecia diventa – per l’osservatore più attento e ...

