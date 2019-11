Stallo nel rinnovo | Donnarumma si allontana dal Milan | parte il clamoroso assalto della

Fonte : sportfair

(Di venerdì 15 novembre 2019) Il club bianconero ha messo nel mirino il portiere del, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2021: i rossoneri puntano ad una contropartita tecnica La Juventus ha messo nel mirino Gianluigi, un’operazione ancora da imbastire certo, ma il portiere delè senza dubbio finito nei radar di Nedved e Paratici. Jennifer Lorenzini/LaPresse Il contratto in scadenza nel 2021 non aiuta affatto i rossoneri, lo stipendio di 6 milioni di euro garantiti al giocatore non potrà essere certamente garantito in futuro per ovvi motivi di Fair Play Finanziario, dunque questa situazione permette alla Juventus di fiutare l’affare. Impensabile che ilarrivi all’estate del 2020 senza aver definito il destino di, ecco quindi che il club bianconero ha intenzione di muovere per tempo i passi giusti, cercando innanzitutto di ottenere il sì del ...

