Spoiler U&D | 15 novembre | Zarino sceglie Veronica | che dice ' no' e diventa tronista

Spoiler U&D : Cecilia Zagarrigo nuova corteggiatrice di Carlo - Raselli lascia lo studio : Giovedì 14 novembre è stata registrata una nuova e movimentata puntata del Trono Classico di Uomini e Donne: le anticipazioni che impazzano in rete, informano il pubblico di tutto quello che è accaduto in studio, tra scelte, discussioni e ritorni di vecchie conoscenze. Se Giulia Quattrociocche e forse Giulio Raselli hanno fatto la loro scelta, le new entry Carlo e Veronica stanno cominciando ora a fare le esterne: il veneziano, in particolare, è ...

Spoiler U&D - Giulio corre da Giovanna durante la puntata : possibile scelta non in studio : Sono giorni che in rete non si parla d'altro che del presunto flirt estivo tra Giulio Raselli e Giulia D'Urso: la foto che confermerebbe l'avvicinamento tra i due a Formentera, ha impazzato sui social fino a poche ore fa. durante la registrazione di Uomini e Donne del 14 novembre, è stata ospite la ragazza protagonista dello scatto incriminato. Il tronista, inoltre, ha dovuto far fronte alla decisione di entrambe le sue corteggiatrici di non ...

Spoiler U&D - Gemma delusa da Juan Luis dopo la segnalazione : la starebbe usando : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono over e le ultime anticipazioni di queste ore rivelano che ci saranno dei nuovi clamorosi risvolti che riguarderanno Gemma Galgani, la storica dama torinese che continua ad essere alla ricerca del vero amore. In queste settimane Gemma ha provato a voltare pagina e lo ha fatto con Juan Luis, un cavaliere elegante e regale che le ha rapito il cuore. Nel corso dell'ultima registrazione del ...

Spoiler U&D - Ida e Riccardo nuovo scontro : secondo la Cipollari 'non si amano più' : Ida Platano e Riccardo Guarnieri ancora protagonisti delle recenti registrazioni delle puntate di Uomini e Donne dedicate al Trono Over. La coppia è tornata in tv per parlare del ritorno di fiamma. Stando alle anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle News, Ida e Riccardo hanno discusso animatamente e per l’ennesima volta la Platano avrebbe accusato il suo compagno di essere poco romantico all’interno del rapporto. Sebbene Ida abbia trovato ...

U&D Spoiler : secondo Armando - Juan Luis starebbe prendendo in giro Gemma : Nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne del 9 novembre ci sono stati diversi colpi di scena alquanto interessanti. Ida e Riccardo si sono ritrovati a discutere nuovamente e questa volta le cose hanno preso una piega piuttosto triste. Come riferito da "Il Vicolo delle News", il Guarnieri ha accusato la Platano di essere pesante e di non essere cambiata per niente. L'uomo se ne è andato dallo studio lasciando la parrucchiera a ...

U&D - Spoiler registrazione 9 novembre : Ciano molto corteggiato - la Galgani in lacrime : A Uomini e donne over si è registrata un'altra puntata nella giornata di oggi, 9 novembre. I protagonisti del programma di Maria De Filippi sono stati Gemma Galgani e Juan Luis Ciano e Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Per la Galgani la gelosia inizia a farsi sentire e la serenità comincia a essere messa in discussione; Ida e Riccardo hanno litigato sempre a causa della presunta poca attrazione di lui. Anticipazioni Uomini e donne over, ...

U&D - Spoiler registrazione 7 novembre : Giovanna lancia scarpa in studio per gelosia : Una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne è stata registrata il 7 novembre ed i colpi di scena non sono mancati. Giulio Raselli ha ricevuto una scarpa in faccia da Giovanna, infuriata per l'esterna che ha visto con Giulia. Il ragazzo tuttavia le ha spiegato che i comportamenti che ha assunto con le due corteggiatrici sono stati diversi. Il litigio Le nuove anticipazioni di Uomini e donne raccontano che Maria De Filippi ha mostrato ...

U&D Spoiler registrazione 2 novembre : Ida e Riccardo litigano - Tina contro Armando : Il 2 novembre 2019 è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne dove l'attenzione è stata nuovamente concentrata su due dame molto chiacchierate all'interno del programma pomeridiano di Maria De Filippi: stiamo parlando di Ida Platano e Gemma Galgani. Scendendo nel dettaglio delle anticipazioni, Armando Incarnato si è intromesso in una discussione tra Riccardo Guarnieri e la bresciana, arrivando addirittura a peggiorare ...

U&D Spoiler registrazione 2novembre : Ida e Riccardo litigano - Tina contro Armando : Il 2 novembre 2019 è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne dove l'attenzione è stata nuovamente concentrata su due dame molto chiacchierate all'interno del programma pomeridiano di Maria De Filippi: stiamo parlando di Ida Platano e Gemma Galgani. Scendendo nel dettaglio delle anticipazioni, Armando Incarnato si è intromesso in una discussione tra Riccardo Guarnieri e la bresciana, arrivando addirittura a peggiorare ...

Spoiler puntata 4 novembre di U&D : screzio verbale tra la Cipollari e la dama torinese : Quest'oggi lunedì 4 novembre andrà in onda su Canale 5, una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, il people show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Secondo gli ultimi Spoiler pubblicati in rete, nella puntata odierna i riflettori saranno ancora una volta puntati sul difficile rapporto tra il cavaliere Jean Pierre e la dama Gemma Galgani. Ma non è tutto, perché quest'ultima sarà ancora una volta al centro dell'attenzione per uno ...

U&D Spoiler 4 novembre - scontro tra la Galgani e Tina : 'vedrai cosa combino' (video) : Continua il grande successo per il trono over di Uomini e Donne. Come riporta il sito ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi, anche domani il noto dating show partirà con le avventure di Gemma Galgani: diventata ormai una protagonista indiscussa del format, la direttrice di teatro continua ad appassionare i telespettatori con le proprie vicende amorose. A quanto pare, stando agli spoiler durante la puntata registrata giorni fa la ...

U&D Spoiler : la Galgani cotta di Juan Luis - la Platano ha dei dubbi su Riccardo : Ieri, 2 novembre, si è svolta una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne dove assolute protagoniste sono state nuovamente Gemma Galgani e Ida Platano. Scendendo nel dettaglio, la dama di Torino ha ricevuto una serenata d'amore da parte di Juan Luis, mentre Armando Incarnato è intervenuto nel bel mezzo del confronto tra la bresciana e Riccardo Guarnieri, tanto da complicare non poco il loro rapporto appena ricucito. Uomini e Donne, ...

Spoiler U&D - Ida sarebbe ancora dubbiosa sui sentimenti di Riccardo : 'E' poco romantico' : Nella giornata di ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Over. ancora una volta sono tornati negli studi del dating-show Ida Platano e Riccardo Guanieri. La coppia, fresca di un ritorno di fiamma, si sarebbe resa protagonista di un nuovo scontro. La dama avrebbe manifestato una certa perplessità sui sentimenti del suo compagno. La tormentata storia tra Ida e Riccardo, a distanza di tempo, continua ad ...

U&D - Spoiler registrazione del 2 novembre : Gemma 'dimentica' Jean Pierre con Juan Luis : Sabato 2 novembre si è registrata una nuova puntata dedicata al trono over di Uomini e Donne che ha visto come protagonisti nuovamente le dame del parterre femminile Gemma Galgani e Ida Platano ed i cavalieri Jean Pierre, Riccardo Guarnieri ed Armando Incarnato. Gemma al settimo cielo per la sua conoscenza con Juan Luis Se nella registrazione di Uomini e Donne del 26 ottobre la protagonista indiscussa del trono over Gemma Galgani era stata messa ...