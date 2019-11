“Sono felice” Vladimir Luxuria e il misterioso fidanzato | arriva la confessione a

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 15 novembre 2019) Ospite in studio a Storie Italianesi è confessata davanti ai microfoni di Eleonora Daniele. Da settimane imperversa il gossip su un nuovo presuntodell’ex onorevole che ora ha deciso di fare chiarezza. Con il sorriso in volto e visibilmente emozionata, confessa di essere restia a raccontare gli aspetti della sua vita sentimentale. Ci tiene a precisare che il motivo non è collegato alla vergogna, in quanto è certa che una persona debba vergognarsi per cose brutte e non per questo genere di situazioni. “Posso dirti che sto vivendo un momento di serenità nella mia vita”, dichiara. L’attività non riesce a trattenere il sorriso e i suoi occhi fanno notare tutta la sua emozione. Questa sua reazione è per Eleonora Daniele una conferma. La conduttrice soddisfatta, infatti, dichiara a voce alta: “ha confermato l’indiscrezione”.Sembra ...

gualtierieurope : Sono felice che la @EIB abbia approvato una nuova politica dell’energia nel segno del #greennewdeal. L’Italia ha vo… - LucaBizzarri : @GioFazzolari Non sono a pezzi, Senatore. E i contratti di cui parla, a dire il vero, già ce li ho. Si informi. Lei… - OlimpiaMI1936 : 'Dino, l'11 era il mio numero, ma sono felice di averci rinunciato per te': parola di Bob McAdoo ?… -