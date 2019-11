Sondaggio | lo spartiacque dei 60mila abitanti in città | sopra vincono i giallorossi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) I partitisi affermano nei Comuni medio grandi, mentre il centro destra in quelli più piccoli. A dirlo una rilevazione a cura di Noto Sondaggi ed Emg Acqua, commissionata da Asmel, l’Associazione nazionale per la modernizzazione degli enti locali che rappresenta circa 3mila comuni italiani. In quelli con con oltre 60 mila, la coalizione governativa raccoglie il 49,9% dei consensi, che crollano di oltre 8 punti (41,3 %) nei centri sotto questa soglia. Sono i paesi dove si afferma invece il centrodestra con il 52,1% delle intenzioni di voto, che scendono invece al 43,5% nei Comuni più grandi. Gli unici partiti con percentuali identiche nei Comuni piccoli e grandi sono il Partito democratico con il 18,7% e Fratelli d’Italia con il 6,6. Le differenze più marcate invece sono quelle della Lega che perde 7 punti nel confronto tra Comuni piccoli (35,6%) e grandi ...

