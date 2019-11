Sondaggi elettorali EMG | arretra la Lega | su PD e Italia Viva

Sondaggi elettorali Izi : Lega sotto il 30% e Fdi sopra il 10% : Sondaggi elettorali Izi: Lega sotto il 30% e Fdi sopra il 10% I Sondaggi elettorali Izi per Repubblica, realizzati tra il 4 e il 5 novembre, sono passati quasi inosservati. Eppure si distinguono per alcuni risultati che escono dai binari generali. Ad iniziare dal valore registrato per la Lega. La media nazionale dà il Carroccio ben al disopra il 30%. Nel suo Sondaggio per Repubblica, Ixi vede il partito di Salvini sotto quella soglia al ...

Sondaggi elettorali Index : Lega e FdI in crescita - ancora giù il M5S : Sondaggi elettorali Index: Lega e FdI in crescita, ancora giù il M5S La Lega è tornata a macinare consensi. La conferma, ulteriore, arriva dai Sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita, andati in onda il 14 novembre. Il Carroccio, che ieri si è riunito al PalaDozza di Bologna per lanciare la candidatura di Borgonzoni in Emilia Romagna, cresce dello 0,3 al 34%, stesso valore ottenuto dalle europee. Un risultato che si allinea a ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali - in Emilia Romagna la bilancia per la prima volta nella storia pende a destra : La regione più rossa in Italia dopo 50 anni di governo del centrosinistra, secondo gli Ultimi sondaggi, potrebbe essere per la prima volta governata da una donna che rappresenta il centrodestra. Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra alla presidenza della regione Emilia Romagna, è in vantaggio sul governatore attuale Stefano Bonaccini del Pd. Il vantaggio varia dai 3 ai 5% punti percentuali. A trainare il centrodestra è la Lega ...

Sondaggi elettorali Demopolis : centrodestra avanti di 5 punti sui giallo rossi : Sondaggi elettorali Demopolis: centrodestra avanti di 5 punti sui giallo rossi In meno di due mesi i rapporti di forza tra coalizione giallo rossa e centrodestra si sono invertiti. Ad inizio settembre, Pd, M5S e LeU raccoglievano un consenso del 47% contro il 46% di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Sessanta giorni dopo i valori si sono completamente ribaltati a favore del centrodestra che adesso sfiora il 50% mentre i giallo ...

Rispetto a fine settembre, i giudizi positivi sul governo sono andati calando e dalle ultime stime si sono fermati a 24 punti contro i 54 della parte di elettorato che afferma invece di non avere alcuna fiducia nell'esecutivo attuale. Alla domada se si pensa che sia stato un bene far nascere il governo giallorosso, il 54% degli intervistati ha risposto negativamente e solo il 28% ha detto sì. Il 18% ha preferito non rispondere.

Sondaggi elettorali Piepoli : coalizione giallo rossa in difficoltà : Sondaggi elettorali Piepoli: coalizione giallo rossa in difficoltà Gli ultimi Sondaggi elettorali elaborati da Piepoli per Povera Patria, talk di approfondimento politico di Rai2 in onda il lunedì, confermano il trend di questa settimana che vede la Lega in ascesa e il Movimento 5 Stelle in forte calo. L’onda lunga delle elezioni umbre si fa sentire e a beneficiarne sono tutte le forze di centrodestra. Ad iniziare dal Carroccio che ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia-Romagna - risultato in bilico è testa a testa tra Bonaccini e Borgonzoni : Sempre più nel baratro il M5S che secondo gli Ultimissimi sondaggi scenderebbe ancora toccando il minimo storico nelle intenzioni di voto. Una situazione che rende ancora più indecisi gli elettori grillini si sta verificando in Emilia. Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che il M5S sia intenzionato in Emilia-Romagna a non presentare nessuna lista e dare forse, un appoggio esterno al governatore uscente Stefano Bonaccini. Andare ...

Sondaggi elettorali Euromedia : l’opinione degli italiani sul destino dell’ex Ilva : Sondaggi elettorali Euromedia: l’opinione degli italiani sul destino dell’ex Ilva L’ex Ilva e le altre crisi aziendali sul tavolo del governo sono state al centro degli ultimi Sondaggi elettorali realizzati da Euromedia per Porta a Porta. Iniziamo dall’acciaieria di Taranto. Agli intervistati, Euromedia ha chiesto qual è la soluzione migliore per l’ex Ilva. Per il 23,3% andrebbe chiusa e dopo risanata l’area per ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna e Calabria - l’ago della bilancia è il M5S - sale ancora la Lega - tiene il Pd : Si avvicina la data delle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. Tra poco più di due mesi, il prossimo 26 gennaio, gli abitanti delle due importanti regionali italiane saranno chiamate al voto. C’è attesa anche e soprattutto a livello nazionale del risultato dello spoglio del 26 gennaio. Un’eventuale vittoria, quasi scontata in Calabria, più difficile in Emilia Romagna del centrodestra potrebbe provocare una scossa al governo bis ...

Sondaggi elettorali Ixè : crolla il M5S - la Lega continua a crescere : Sondaggi elettorali Ixè: crolla il M5S, la Lega continua a crescere Ieri il premier Conte ha incontrato i parlamentari pugliesi del M5S sulla questione dell’ex Ilva. I rappresentanti pentastellati hanno riferito al capo del governo di essere contrari alla possibile reintroduzione dello scudo penale. Conte ha quindi chiesto a tutti i ministri di presentare dei progetti per far ripartire Taranto. La domanda che si pongono tutti è però la ...

Stefano Bonaccini (Pd) dovrebbe superare Lucia Borgonzoni (Lega) affermandosi al 51% contro il 47%: questo nel caso non si presenti un candidato pentastellato. Infatti, secondo le stime un nominativo del M5S andrebbe a togliere voti al bacino dei dem, provocando una situazione in bilico che vederebbe il governatore attuale al 46% contro il 45% dell'avversaria.

Sondaggi politici elettorali SWG : M5S ancora in difficoltà - Lega e Pd si allontanano : SWG ha pubblicato i nuovi Sondaggi politici, mostrati nelle ore scorse nel consueto appuntamento del TG La7. Le ultime indicazioni sulle intenzioni di voto dei cittadini per i partiti italiani danno il Movimento 5 Stelle in difficoltà. I grillini hanno perso ulteriore terreno questa settimana, perdendo contatto da chi li precede. Sia Lega che Partito Democratico hanno infatti incrementato il loro bottino. Da segnalare, inoltre, la costante ...

Sondaggi elettorali Tecné : regionali Emilia Romagna - gli scenari : Sondaggi elettorali Tecné: regionali Emilia Romagna, gli scenari L’Umbria è oramai un ricordo lontano. Tutti i riflettori sono adesso puntati sull’Emilia Romagna. Benché all’appuntamento elettorale manchino ancora tre mesi, Pd e Movimento 5 Stelle sanno che una sconfitta in una delle terre rosse per eccellenza potrebbe portare alla caduta del governo. Lo sa bene anche Matteo Salvini che ha già iniziato a battere palmo a ...

Il centrodestra continua a guadagnare voti e nell'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 la coalizione formata da Lega, Fdi e Fi supera il 50% dei voti, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Tra i partiti dell'area di governo guadagna voti solo il Pd (+1,1%), mentre sono in calo Movimento 5 Stelle e Italia Viva.