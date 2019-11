Senza Sangue | l’adattamento di Faraci e Ripoli del romanzo di Baricco

Fonte : wired

(Di venerdì 15 novembre 2019)è unbreve didel 2002, 90 pagine separate in due parti ben distinte. Il contesto è un paese sudamericano non ben definito, c’è stata una guerra civile e adesso i vincitori si rifanno sui vinti. Tra quest’ultimi c’è Manuel Roca, dottore con un passato di esperimenti orribili, che vive isolato dal mondo con un figlio e una figlia, finché non lo trovano. Anni dopo sua figlia, Nina, andrà a cercare una delle persone che hanno fatto parte del raid contro la fattoria per una chiudere una storia che contiene al suo interno molte altre storie.è un racconto che fino all’ultimo secondo pare privo di pietà, una di quelle storie in cui sembra non esserci spazio per altro che per la terribile esmalvagia dell’essere umano e per la sua capacità di resistere ad anni di vita orribile, fino a un finale che rimette tutto in ...

