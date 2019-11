Fonte : blogo

(Di venerdì 15 novembre 2019) La senatrice a vita Lilianaè intervenuta oggi all'Università Bocconi di Milano per la conferenza Science For Peace e, in una delle sue prime dichiarazioni dopo l'assegnazione della scorta a causa della minacce e gli insulti ricevuti online, non ha potuto non sottolineare come "oggi come allora" ci sia una "atmosfera di ignoranza e indifferenza".ha ripercorso la propria esperienza di deportata nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau quando aveva appena 14 anni, il male visto intorno a lei e l'organizzato che ha poi combattuto per tutta la vita, anche se per riuscire a parlare apertamente di quanto accaduto ha richiesto un lungo e complesso lavoro, anni di sofferenza fisica e psichica.Mi ci sono voluti 45 anni per riuscire ad andare a parlare davanti agli studenti, senza mai nominare la parolae vendetta e fare il mio dovere di testimone.La senatrice, ...

AnnalisaChirico : Un’altra lezione da Liliana Segre, la senatrice a vita che non ci sta a farsi strumentalizzare da chi frettolosamen… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di stasera con @RicoAlessandro. La gaffe di Rep, la creazione mediatica di un’emergenza che… - repubblica : Liliana Segre: 'Non perdono e non dimentico, ma non odio'. L'intervento alla Bocconi di Milano -