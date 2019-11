Sassari in viola per la giornata mondiale della prematurità

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) L’obiettivo è mettere i neonati pretermine al centro del futuro e assicurare loro una continuità assistenziale quindi una frequenza di accertamenti sanitari almeno sino all’età prescolare. Il piccolo prematuro, infatti, ha necessità di essere seguito in strutture specializzate, come le Neonatologie e Terapie intensive neonatali, ben oltre i primi tre anni di vita. Sono questi i temi sui quali si concentra la “2019” che ricorre il 17 novembre e alla quale, anche quest’anno, aderisce la Neonatologia, Tin e Nido dell’Aou di. La ricorrenza è stata istituita nel 2008 dalla European Foundation for the care of newborn infants (Efcni) che ha così acceso i riflettori sulla problematica dei bambini “nati troppo presto” (born too soon. Grazie al patrocinio del Comune di, alla disponibilitàProvincia die al ...