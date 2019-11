SalviniVergognati | l' hashtag spopola su Twitter

Fonte : blogo

(Di venerdì 15 novembre 2019) L'imbarazzante uscita del leader leghista Matteo Salvini sulle aperture degli ospedali di notte, di sabato e di domenica ha suscitato un moto di derisione nei confronti dell'ex Ministro dell'Interno come non accadeva da tempo.Difficile dire se anche i suoi più forti sostenitori si siano resi conto della poca sostanza della sua propaganda ossessiva o se sono i suoi detrattori, storici e più recenti, che hanno deciso di alzare la voce di fronte a dichiarazioni spesso sconnesse e cariche di odio. Fatto sta che dopo il tweet per sostenere la candidata Borgonzoni in Emilia Romagna e le dichiarazioni rilasciate dopo le condanne dei due carabinieri responsabile del pestaggio mortale di Stefano Cucchi, suè stato lanciato - ed è salito al primo posto dei trending topic - l'.Le reazioni degli utenti riguardano in egual modo la questione di Stefano Cucchi e ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.