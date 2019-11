Salvini e Borgonzoni non sanno che gli ospedali in Italia sono aperti la notte e nel

Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni al PalaDozza : "Ci prendiamo prima l'Emilia - poi tutta Italia" : Prove tecniche di ritorno al governo per la Lega e Matteo Salvini dal PalaDozza gremito, tra le bandiere del Carroccio e i cappellini per Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra in Emilia Romagna al voto del 26 gennaio. L’evento principale della Lega a Bologna vede sul palco tutti i governatori

Lucia Borgonzoni verso la vittoria in Emilia-Romagna : perché è"l'oro nascosto di Salvini" : Lucia Borgonzoni è la sorridente favilla del maglio leghista che vuole abbattersi su quel che resta dell' Emilia rossa (la Romagna si dà ormai per espugnata), conquistare in un colpo solo la Regione e sbaraccare l' equivoco governo demostellato asserragliato nei Palazzi romani da settembre. Ufficial

Regionali Emilia-Romagna - Stefano Bonaccini contro Matteo Salvini : "Lui sostituiste e copre la Borgonzoni" : Il voto in Emilia-Romagna è fatidico per questo governo. Se anche la roccaforte scarlatta si ribella ed elegge il centrodestra per l'alleanza Pd e Cinque Stelle è la fine. Cerca di minimizzare Stefano Bonaccini, il governatore dem uscente della Regione, che fa eco a Giuseppe Conte: "Gli emiliano-rom

Matteo Salvini e Borgonzoni fanno festa : "Effetto devastante". Pd travolto dalla manovra - ribaltone Emilia : Come incartarsi con la plastica (e le auto aziendali) sapendo benissimo perché. Nel Pd, e nei partiti personali nati da scissioni varie (ogni riferimento a Matteo Renzi è voluto), l' arte del farsi del male da soli, soprattutto quando ci sono da varare manovre economiche tutte tasse e provvedimenti

Salvini e Borgonzoni - "flussi elettorali alla mano". Retroscena : chi deciderà la vittoria in Emilia Romagna : La campagna elettorale di Matteo Salvini in Emilia Romagna è cominciata ufficiosamente giovedì sera a Parma, accanto alla candidata governatrice Lucia Borgonzoni. Ma l'appuntamento-clou, l'inizio dell'operazione spallata, è fissato per il 14 novembre al PalaDozza: capienza 7.000 persone, un pienone

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Giovedì 14 novembre con Lucia Borgonzoni a Bologna al Pala Dozza, inizieremo la campagna elettorale per la liberazione dell'Emilia Romagna". Lo ha annunciato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Tensioni nel centrodestra sul candidato in Emilia Romagna? "partita chiusa. Lucia Borgonzoni parte in vantaggio rispetto a Bonaccini del Pd". Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì.

Lucia Borgonzoni - retroscena dal vertice tra Salvini - Meloni e Berlusconi : non sarà più candidata in Emilia? : Centrodestra insieme alle regionali, ma esplode il caso Lucia Borgonzoni. Secondo la Stampa, nel vertice a tre tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni che ha sancito il patto di ferro tra le forze d'opposizione sarebbe stata risollevata ufficialmente dalla leader di Fratelli d'Italia

Borgonzoni e Salvini - colpo mortale a Pd e M5s : "'Ndrangheta in Emilia - Delrio e Bonaccini in Antimafia" : Da Matteo Salvini una granata gettata sull'alleanza tra Pd e M5s, e una mossa che potrebbe favorire la scalata della candidata leghista Lucia Borgonzoni alla Regione Emilia Romagna. La Lega infatti chiederà la convocazione urgente in Commissione Antimafia (presieduta dal grillino Nicola Morra) di Gr

Giuseppe Conte - Salvini e Borgonzoni a caccia della parcella che può incastrarlo sul conflitto d'interessi : Poche ore fa, Dagospia, ha anticipato il testo dell'interrogazione parlamentare presentata dalla Lega, prima firma Lucia Borgonzoni, a Giuseppe Conte. Nel mirino la vera natura dei suoi rapporti con l'avvocato Guido Alpa. Un caso che aveva già lambito il premier un anno fa, quando stava a Palazzo Ch

Lucia Borgonzoni - il suicidio del M5s : per fermare lei e Salvini candidato senza simbolo in Emilia Romagna : Più che una desistenza, una resa. Per fermare Lucia Borgonzoni, candidata di Matteo Salvini e della Lega alla Regione Emilia Romagna, e salvarsi da una debacle sempre più probabile (almeno stando ai sondaggi), il Movimento 5 Stelle starebbe pensando a presentarsi alle prossime regionali nella roccaf