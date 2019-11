Salvini alla disfida di Bologna e il segnale della piazza anti-Lega

Salvini a Bologna : "Vinciamo qui e Conte cadrà". In migliaia alla contromanifestazione : Matteo Salvini arriva a Bologna, per lanciare al Paladozza la campagna elettorale regionale di Lucia Borgonzoni, e migliaia di persone riempiono Piazza Maggiore per dire no alla presenza del leader leghista nella città rossa. È la manifestazione delle "sardine", silenti e stipate. Momenti di tensione, invece, di fronte al palazzetto dove si è svolto l'evento che sancisce l'inizio della sfida leghista al governatore uscente dell'Emilia ...

Processo Cucchi - Salvini nega le scuse alla famiglia e dice : “Se qualcuno ha sbagliato pagherà. La droga fa male e io la combatto” : “Se qualcuno ha usato violenza, ha sbagliato e pagherà. Questo testimonia che la droga fa male sempre e, comunque, io combatto la droga in ogni piazza”. Così Matteo Salvini risponde ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla sentenza Cucchi. L'articolo Processo Cucchi, Salvini nega le scuse alla famiglia e dice: “Se qualcuno ha sbagliato pagherà. La droga fa male e io la combatto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giancarlo Giorgetti apre alla maggioranza : "Facciamo alcune cose insieme". Ma Salvini lo gela subito : Il «tattico» Giancarlo Giorgetti, in «libera uscita» da Matteo Salvini tanto da spiazzare il «capo» («mi occupo di cose concrete»), è convinto che per salvare il Paese occorra una Costituente. «Mettiamoci attorno a un tavolo e facciamo quattro o cinque cose tutti insieme, per il bene del Paese, per

Giletti-Salvini : 'Saluti alla figlia dallo zio' - bufera sulle parole del conduttore in tv : Matteo Salvini molto spesso sceglie di dedicare un pensiero ai propri figli. Lo fa quando, nell'esprimere le sue opinioni politiche, sottolinea il fatto che si trovi a parlare da padre, prima ancora che da leader politico. Nel corso della trasmissione 'Non è l'arena', sono stati diversi i temi trattati dal numero uno della Lega, ma ha destato qualche discussione, soprattutto a livello social, il fatto che, dopo aver salutato la figlia, sia ...

"Ciao da zio" - bufera su Giletti per il saluto in diretta alla figlia di Salvini : Sui social monta la polemica dopo il siparietto 'familiare' andato in onda domenica a 'Non è l'Arena'

Antisemitismo - Salvini : favorevole alla scorta a Segre - ma smentisco l’incontro : Il leader della Lega: «A me è appena arrivato un altro proiettile, ma io non piango. In un Paese civile non dovremmo rischiare niente né io né lei»

Salvini non conferma incontro con Segre - la vedrò più avanti. Meloni alla senatrice : “FdI è al suo fianco” : Matteo Salvini non ha ancora incontrato Liliana Segre, come era stato annunciato da molti, ma lo farà presto. E' lo stesso leader della Lega a dirlo. "L'incontro con Liliana Segre? Lo avrò più avanti. Gli incontri che ho li comunico. Gli incontri che non comunico io, per quel che mi riguarda, non ci sono". Il Segretario della Lega, Matteo Salvini, non ha confermato l'incontro che avrebbe avuto ieri pomeriggio a Milano con la senatrice 89enne ...

Ex Ilva - Di Maio : “Fare il possibile per costringere Arcelor a restare - non siamo il Bengodi. Salvini? Sta dalla parte delle multinazionali” : “Dobbiamo fare tutto il possibile perché ArcelorMittal resti a Taranto. Non può passare il messaggio che un’azienda viene qui a investire e poi se ne va quando vuole, non siamo il Bengodi“. A dirlo, a Berlino dopo aver incontrato l’omologo tedesco Heiko Maas, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Che ha attaccato la Lega e Matteo Salvini: “Stanno dalla parte delle multinazionali e non da quella dei ...

Matteo Salvini - l'Anpi : "Pericoloso - non venga alla fiera". La replica : "Vado dove voglio" : Altissima tensione tra l'Anpi e Matteo Salvini. Già, perché l'associazione dei partigiani non fa piacere - eufemismo - il fatto che il leader della Lega abbia intenzione di recarsi domenica prossima a Sant'Arcangelo di Romagna, l'occasione è una fiera, per incontrare gli elettori. Il contesto è quel

Cori razzisti a Balotelli - Salvini difende Verona : “attacco strumentale alla città - nessuno però parla degli accoltellati a Roma” : Il leader della Lega è tornato a parlare dei Cori razzisti rivolti a Balotelli, intervenendo a favore della città di Verona Matteo Salvini si è preso a cuore la questione relativa ai Cori razzisti rivolti a Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia, tornando a parlare di questo episodio al suo arrivo oggi a Fieracavalli. Claudio Martinelli/LaPresse Il leader della Lega ha espresso il proprio punto di vista sulla vicenda, sottolineando ...

Balotelli - Toscani : “Siamo dipendenti da ignoranza e volgarità. L’esempio più patetico è Salvini - votato dalla maggioranza dei cog***oni” : “Non è questione di veneti. I cretini ci sono dappertutto. Il problema è che abbiamo la dipendenza dall’ignoranza. Eravamo un Paese che avevamo una dignità, ormai la volgarità è galoppante. Siamo un Paese di tatuati con gli anelli al naso. Camminate per strada e ve ne renderete conto. E Salvini è l’esempio più patetico di questa volgarità“. Così, ai microfoni di Morning Show, su Radio Cafè, il fotografo Oliviero Toscani ...

Matteo Salvini - numeri alla mano : "200 sbarchi in poche ore. Governo di complici o di incapaci?" : È la "domenica degli sbarchi" e Matteo Salvini, numeri alla mano, riassume il ribaltone al Viminale: "Più di 200 arrivi di immigrati in poche ore, grazie a ong e rimorchiatori". Il confronto tra la ministra degli Interni Luciana Lamorgese e il suo predecessore, alla luce degli ultimi arrivi su Alan