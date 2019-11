Salvini a Bologna | in migliaia in piazza contro la Lega | idranti per respingere i

Salvini a Bologna : "Vinciamo qui e Conte cadrà". In migliaia alla contromanifestazione : Matteo Salvini arriva a Bologna, per lanciare al Paladozza la campagna elettorale regionale di Lucia Borgonzoni, e migliaia di persone riempiono Piazza Maggiore per dire no alla presenza del leader leghista nella città rossa. È la manifestazione delle "sardine", silenti e stipate. Momenti di tensione, invece, di fronte al palazzetto dove si è svolto l'evento che sancisce l'inizio della sfida leghista al governatore uscente dell'Emilia ...

Emilia Romagna - Salvini lancia la campagna elettorale : “Prima liberiamo Bologna e poi Firenze” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, lancia la campagna elettorale di Lucia Borgonzoni in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna che si terranno a fine gennaio: "Prima proviamo vincere a Bologna e poi proviamo a vincere a Firenze. Io sogno una Emilia Romagna più bella, più ricca, più felice e più sicura".Continua a leggere

Salvini a Bologna : 2mila al corteo dei centri sociali - idranti della polizia sui manifestanti. Gli slogan : “Città non merita chi semina odio” : Matteo Salvini “qua non sarà mai il benvenuto. Bologna non merita chi semina odio, merita chi costruisce città migliori, città accoglienti”. Con queste parole è partito giovedì sera il corteo dei centri sociali bolognesi contro la Lega e il suo leader: 2mila manifestanti che da Piazza San Francesco hanno sfilato verso il PalaDozza, il palazzetto dello sport dove Salvini e Lucia Borgonzoni hanno organizzato il comizio in ...

Salvini a Bologna. In Piazza Maggiore il flash mob delle 'sardine' : "Se anche qui come in Umbria sceglieranno il futuro, il cambiamento, la Lega e il centrodestra qualcuno a Roma ne dovrà prendere atto". Matteo Salvini risponde così a chi gli chiede se si aspetta che una vittoria del centrodestra in Emilia-Romagna possa mettere a rischio il governo Conte II, nel giorno in cui, al Paladozza, ha lanciato la campagna elettorale del centrodestra nella regione rossa per eccellenza, dove la ...

Le foto delle proteste contro Matteo Salvini a Bologna : Ha aperto la campagna elettorale per le elezioni regionali del 2020, la polizia ha disperso il corteo dei centri-sociali con gli idranti

Undicimila "sardine" al Crescentone di Bologna - quasi doppiati i leghisti per Salvini al Paladozza : Un mare di ‘sardine’ ha invaso il Crescentone di Bologna. Più di Undicimila persone ha risposto all’appello lanciato via Facebook da quattro ragazzi sei giorni fa, in risposta alla convention leghista del Paladozza, dove il leader del Carroccio Matteo Salvini è salito sul palco per aprire la campagna elettorale di Lucia Borgonzoni, candidata per il centrodestra alla presidenza della Regione ...

“Bologna non si Lega” - il flash mob delle “sardine” riempie pacificamente piazza Maggiore per dire no a Salvini : “Siamo liberi” : Le “sardine” a Bologna hanno fatto il botto. Oltre 12.000 persone (secondo le stime degli organizzatori) hanno affollato piazza Maggiore fino a piazza Nettuno per il flash-mob in contemporanea all’evento di Salvini. I quattro ragazzi, Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa che, sei giorni fa su facebook, hanno lanciato l’idea della “prima rivoluzione ittica della storia”, del flash mob ‘6.000 ...

Salvini a Bologna - tensione al corteo dei centri sociali : manifestanti allontanati con gli idranti : Tensioni a Bologna durante il corteo dei centri sociali che protestano contro la presenza in città del leader della Lega, Matteo Salvini, che al Paladozza ha organizzato un comizio per sostenere la candidata governatrice del Carroccio, Lucia Bergonzoni. Gli antagonisti sono partiti da piazza San Francesco e hanno raggiunto via Riva Reno, dove hanno lanciato fumogeni e scoppiato petardi. Polizia e carabinieri, schierati in tenuta anti sommossa. ...

Salvini a Bologna - tensioni polizia-centri sociali : Bologna, 14 nov. (AdnKronos) – Idranti contro i manifestanti del corteo dei centri sociali partiti da Piazza San Francesco dopo il lancio delle bottiglie contro le forze dell’ordine, dislocate a chiudere l’accesso di Via Reno. A poca distanza, al Paladozza di Bologna, Matteo Salvini sta per lanciare Lucia Borgonzoni alla presidenza dell’Emilia-Romagna. Il corteo è arrivato in zona piazza Azzarita attorno alle 19.30 e ha ...

Bologna - Salvini al PalaDozza lancia la campagna per le Regionali : “Fuori teppisti che cercano di aggredire la polizia” : “Fuori ci sono dei teppisti che cercano di aggredire poliziotti e carabinieri, in democrazia non funziona così”. Matteo Salvini, poco prima di salire sul palco del PalaDozza a Bologna per lanciare la campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna, attacca i manifestanti che protestano fuori dal palazzetto dello sport. “Poliziotti e carabinieri dovrebbero essere in stazione a controllare gli spacciatori, non in strada a ...

Salvini a Bologna - tensioni al corteo anti lega : polizia usa gli idranti sui manifestanti : La tensione è salita quando i manifestanti hanno cercato di raggiungere la zona rossa formata intorno al Paladozza vive era in corso la convention della lega con la presenza di Matteo Salvini e della candidata Lucia Borgonzoni. C'è stato un lancio di oggetti e la polizia ha riposto con gli idranti disperdendo la folla.Continua a leggere

Lega - a Bologna sfida di piazze e numeri : Salvini apre la campagna per la Regione : Nella sera del 14 novembre apre ufficialmente la campagna elettorale della Lega per le regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio

Bologna - idranti contro i manifestanti del corteo contro Lega e Matteo Salvini : "Vi odiamo" : I soliti noti, "sinceri democratici". Siamo a Bologna, dove i centri sociali sono in strada per manifestare contro la sola presenza di Matteo Salvini in città, al PalaDozza la festa della Lega per lanciare la candidatura di Lucia Borzongoni, leader della coalizione di centrodestra, che il 26 gennaio