Salute | allenarsi come gli astronauti fa bene ai malati di cancro

(Di venerdì 15 novembre 2019) Gliimpegnati nelle missioni sulla Stazione Spaziale sperimentano lo stesso stress fisico deidisottoposti a trattamentichemioterapia o immunoterapia: lo afferma uno studio condotto dal Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, pubblicato sull’ultimo numero della rivista Cell. Secondo la ricerca, un programma di esercizi simile a quello che glisvolgono prima, durante e dopo la missione potrebbe ridurre neidil’impatto a lungo termine dei trattamenti medici a cui sono sottoposti. «Abbiamo rilevato sorprendenti somiglianze tra la condizione fisica deglidurante il volo spaziale e quella deidurante i trattamenti – afferma Jessica Scott, autrice dello studio – tali somiglianze si estendono anche alle funzioni cerebrali: glispesso hanno difficoltà a focalizzarsi su di un compito durante i ...

