Salerno | madre e figlia morte in incidente | tornavano da Roma dopo una visita all' ospedale

Tragico incidente sulla Salerno-Caserta - muoiono madre e figlia calabresi : Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri sull’autostrada A30 Salerno-Caserta, in Campania, dove purtroppo una madre e una giovanissima figlia residenti in Calabria, hanno perso tragicamente la vita. Nello scontro sarebbe rimasto gravemente ferito anche il capo famiglia che è stato trasporto d'urgenza in ospedale, dove è stato immediatamente ricoverato. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi, ma non sappiamo se ...

Salerno - picchia la madre e la compagna per 2 euro : denunciato 48enne : La vicenda risale ad alcuni anni fa, ma è diventata di dominio pubblico solo negli ultimi tempi, quando la madre e la compagna di un uomo di 48 anni di Pagani, nel Salernitano, hanno denunciato il loro carnefice per maltrattamenti ed estorsione. L’aggressore è finito in tribunale, a processo con rito immediato, dopo le indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che ha ritenuto gravi gli indizi a carico dell’indagato. ...

Salerno - rubano una statua sulla tomba di una ragazza : la denuncia della madre : A compiere il furto, secondo gli inquirenti, sarebbero stati gli abituali ladri di “metallo”. Questi malviventi sono soliti trafugare materiale in rame e bronzo per rivenderlo nel mercato clandestino. sulla tomba in marmo sono rimaste solo le dita di un piede della statua di bronzo rubata nel cimitero di Eboli, in provincia di Salerno. Un furto sacrilego denunciato alle forze dell’ordine dalla madre di una giovane ragazza deceduta qualche tempo ...