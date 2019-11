Rugby femminile | Ilaria Arrighetti | “Domani avrà sicuramente un sapore particolare per me

Rugby femminile - il XV dell’Italia per il Test Match col Giappone. La formazione scelta da Andrea Di Giandomenico : Il CT della Nazionale italiana di Rugby femminile, Andrea Di Giandomenico, ha comunicato la formazione che scenderà in campo sabato 16 novembre alle ore 14.30 allo stadio “Tommaso Fattori” de L’Aquila nel Test Match contro il Giappone: fascia di capitano per la prima volta indossata da Ilaria Arrighetti, alla 43ma presenza in azzurro. L’estremo sarà Sarasso, mentre sulle ali titolari Magatti e Stefano, con i centri che ...

Rugby femminile - Italia-Giappone : data - programma - orario e tv : L’attesa sta per concludersi: sabato 16 novembre, alle ore 14.30, si disputerà il Test Match di Rugby femminile tra Italia e Giappone, che si giocherà allo Stadio Tommaso Fattori de L’Aquila, in Abruzzo. Si tratta del primo dei due incontri in programma per le azzurre, che giocheranno poi il 23 novembre in Inghilterra. Il Test Match autunnale di Rugby femminile tra Italia e Giappone sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su ...

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : risultati e classifiche della quinta giornata : quinta giornata per il campionato femminile di Serie A di Rugby. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. GIRONE 1 domenica, 10 novembre 2019 14:30 Unione R. Capitolina – Valsugana Rugby Padova 10 : 37 Arbitro: Fabio Paolucci (AQ) 14:30 Itinera CUS Torino – CUS Ferrara Rugby 24 : 12 Arbitro: Gabriele Fasano (TO) 14:30 HBS Colorno – Red Panthers ...

Rugby femminile – Le azzurre sfidano il Giappone : in diretta il Test Match dell’Italdonne : Italdonne: le azzurre in diretta su Rai Sport nel Test Match contro il Giappone a L’Aquila Il grande Rugby internazionale sarà ancora protagonista sui canali Rai. Dopo aver trasmesso tutte le partite della Nazionale Italiana Rugby, parte della fase a Gironi e la fase finale della nona edizione della Rugby World Cup 2019 in Giappone in diretta su Rai 2 e Rai Sport – conclusasi nella mattinata italiana di sabato 2 novembre con la ...

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati della quarta giornata. Vincono ancora Villorba e Valsugana : Va in archivio la quarta giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1, che comprende le migliori sette della scorsa stagione, Vincono con bonus Villorba e Valsugana, mentre cade la Capitolina in casa delle Red Panthers Treviso. Negli altri raggruppamenti, formati con il criterio della vicinanza geografica, continua la fuga delle Belve Neroverdi nel Girone 4. I risultati odierni e le classifiche dei raggruppamenti: Girone 1 Valsugana ...

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati della terza giornata. Nette vittorie per Villorba e Valsugana - cade Colorno : Va in archivio la terza giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1, che comprende le migliori sette della scorsa stagione, vincono con bonus Villorba e Valsugana, mentre il Colorno cade in casa della Capitolina. Negli altri raggruppamenti, formati con il criterio della vicinanza geografica, in fuga Pavia e Belve Neroverdi. I risultati odierni e le classifiche dei raggruppamenti: Girone 1 Arredissima Villorba v Red Panthers Treviso ...

Rugby femminile - ranking mondiale aggiornato (14 ottobre) : Italia sempre al sesto posto : Contestualmente a quello maschile è stato rilasciato anche il ranking mondiale del Rugby femminile: l’Italia resta saldamente al sesto posto, con circa mezzo punto di margine sull’Australia, settima ed a meno di un punto dagli USA, quinti. Più lontane le squadre dal quarto posto in su e dall’ottavo in giù. World ranking Rugby al 14.10.2019 (Top 10) 1 Nuova Zelanda 93.88 2 Inghilterra 92.12 3 Francia 87.36 4 Canada 85.56 5 USA ...

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati della seconda giornata. Nette vittorie per Villorba e Colorno : Va in archivio la seconda giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1, che comprende le migliori sette della scorsa stagione, vincono con bonus Villorba e Colorno, mentre il Torino passa di misura a Treviso. Negli altri raggruppamenti, formati con il criterio della vicinanza geografica, non si è disputato il match tra Fifteen Wilds All Bluff Mutina e Rugby Stanghella, mentre è da record il 104-0 del Rugby Riviera 1975 ai danni del ...

Rugby a 7 femminile - World Series Glendale 2019 : vincono gli USA sull’Australia - terza la Nuova Zelanda : Si è conclusa, nella notte italiana, la prima tappa delle otto in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile. A Glendale, Colorado, trionfo degli USA, vera sorpresa di giornata, in finale sull‘Australia. Completa il podio la Nuova Zelanda, che supera la Francia nella sfida per il terzo posto. Finale Australia-USA 7-26 Finale 3° posto Francia-Nuova Zelanda 14-31 Finale 5° posto Spagna-Canada 12-7 Finale 9° ...

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati della prima giornata. Vincono Valsugana - Villorba e Colorno : Va in archivio la prima giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1, che comprende le migliori sette della scorsa stagione, Vincono con bonus Valsugana, Villorba e Colorno. Negli altri raggruppamenti, formati con il criterio della vicinanza geografica, si segnala il pareggio tra Romagna e Fifteen Wilds. I risultati odierni e le classifiche dei raggruppamenti: Girone 1 Valsugana Rugby Padova v Red Panthers 91-0 (5-0) Cus Ferrara v ...