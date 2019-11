Rudolph Giuliani | l’avvocato personale di Donald Trump indagato per violazione della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019), avvocatodied ex sindaco di New York, èdalla procura federale per presunte irregolarità nei finanziamenti elettorali e azioni illegali di lobby all’estero nell’ambito di un’inchiesta su alcune sue operazioni finanziarie. A dare la notizia è Bloomberg, secondo cui ad indagare su, figura centrale nella vicenda dell’Ucrainagate, è l’ufficio del procuratore federale di Manhattan, che lui stesso guidava prima di diventare sindaco di New York. Il quotidiano cita alcuni funzionari dell’amministrazione Usa: uno di loro ipotizza da partegiustizia federale anche le accuse per corruzione di funzionari stranieri e cospirazione. Le indagini – riporta sempre l’agenzia Bloomberg – si starebbero concentrando proprio sulle sue attività in Ucraina. Attività per le quali erano già finiti nel mirino degli inquirenti due ...

repubblica : Rudolph Giuliani indagato per violazione della legge sui finanziamenti elettorali [aggiornamento delle 02:56] - repubblica : Indagato Rudolph Giuliani, l'avvocato personale di Trump [aggiornamento delle 02:29] - repubblica : Indagato Rudolph Giuliani, l'avvocato personale di Trump -