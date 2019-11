Romford | le folli 24 ore del neo-presidente Glenn Tamplin | si nomina allenatore e compra

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Un’assurda storia dall’Inghilterra., eccentrico milionario inglese, ha acquistato il, squadra che milita in Isthmian League North Division, l’ottavo livello del calcio britannico. E fin qui nulla di strano. Ora, siamo abituati a vedere rivoluzioni dei quadri dirigenziali, dello staff, della rosa da parte dei neo-proprietari. Lo abbiamo sperimentato con Commisso che in una sola estate è riuscito a cambiare gran parte della Fiorentina con le sue idee e i suoi progetti. Ma, sotto questo punto di vista, non ha rivali. In 24 ore dia si è regalato tutto questo. Ma andiamo per ordine.divenne noto alle cronache quando acquistò il Billericay, altra squadra delle serie minori inglesi. Qui, decise di formare una squadra di cheerleaders per allietare gli spettatori presenti sugli spalti. Una scelta non troppo entusiasmante visto ...

