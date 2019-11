Roma | sale l’indebitamento nel primo trimestre 2019

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna e Calabria - l’ago della bilancia è il M5S - sale ancora la Lega - tiene il Pd : Si avvicina la data delle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. Tra poco più di due mesi, il prossimo 26 gennaio, gli abitanti delle due importanti regionali italiane saranno chiamate al voto. C’è attesa anche e soprattutto a livello nazionale del risultato dello spoglio del 26 gennaio. Un’eventuale vittoria, quasi scontata in Calabria, più difficile in Emilia Romagna del centrodestra potrebbe provocare una scossa al governo bis ...

Cinema - nelle sale Romane ‘Anima’ - il premiato film sul corruttibile animo italiano : “C’è un Anio Modòr in ognuno di noi” : Arriva al Cinema delle Province di Roma, nelle sale dal 6 novembre, il film ‘Anima’ per la regia di Pino Ammendola e Rosario Maria Montesanti, con la media partnership di Loft, presentato lo scorso maggio alla Casa del Cinema di Villa Borghese. La storia ruota intorno a una malattia immaginaria, ma non troppo distante dal reale: Atassia Neuro Ipofisaria Monolaterale Acuta, di cui ‘Anima’ è appunto l’acronimo. A ...

Sequestrate 26mila uova a Torino - Parma - Roma - Salerno e Messina : I Carabinieri per la Tutela Agroalimentare hanno rivolto la loro attenzione al comparto avicolo, monitorando aziende agricole, centri d’imballaggio e ditte dislocate sul territorio nazionale. L’attività ispettiva eseguita presso 45 aziende, dall’1 al 10 ottobre 2019, dai 5 Reparti (RAC) di Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina, ha consentito di sequestrare 26.045 uova, per un valore commerciale pari a 12.200 euro, poiché prive di ...

Champions - scatta la rivolta web contro la finale in Turchia. Sale la candidatura di Roma : In poche ore l?hashtag #NofinaleChampionsaIstanbul contro la finale della Champions League edizione 2019-2020 prevista a Instanbul è diventato così virale da assumere i contorni...

Roma - al via il camp per ragazzi a Gerusalemme : Roma camp Gerusalemme. Nuova iniziativa della Roma, che punta a mettere in evidenza l’attenzione nei confronti dei giovani, ma allo stesso tempo a facilitare la convivenza tra coetanei legati dalla stessa passione. Grazie all’accordo di collaborazione con il Roma Club Gerusalemme, apre ufficialmente presso le strutture Kraft Family Sports campus il nuovo progetto di sviluppo […] L'articolo Roma, al via il camp per ragazzi a ...